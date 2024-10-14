Entre el 22 y el 24 de octubre de 2024 se llevará a cabo la decimosexta Cumbre del BRICS en Kazán, Rusia, con la participación de los cinco países que se incorporaron al bloque hace un año: Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Esta será la primera vez que veremos la foto de los 10 mandatarios reunidos en el marco de una cumbre.

Más allá de los debates y las posturas sobre la actualidad mundial que suelen resultar de las cumbres del bloque, la atención internacional está puesta en la expansión del BRICS. En el punto 92 de la Declaración de 2023 se instó a los ministros de Relaciones Exteriores a desarrollar una lista de posibles países adicionales para integrar el bloque y a realizar una propuesta para la próxima Cumbre de 2024, siguiendo los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos para la expansión de la membresía acordada en la anterior reunión en Johannesburgo.

Según señaló la presidencia rusa, alrededor de 30 países manifestaron su intención de incorporarse al bloque. Entre ellos, potencias emergentes de gran importancia geopolítica y económica como Türkiye, Indonesia, Pakistán, Argelia, Bangladesh, Vietnam, Bielorrusia, Kazajstán y Nigeria.

Países de América Latina y el Caribe también expresaron su interés de incorporarse al BRICS. Tras la invitación y posterior rechazo de Argentina a integrar el bloque, países como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba manifestaron rápidamente su intención de adherirse y enviaron sus respectivas solicitudes. México, en tanto, desmintió abiertamente los rumores sobre su intención de incorporarse, aunque esa decisión podría cambiar durante el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Qué condiciones hay que cumplir para integrar el BRICS?

Más allá de manifestar su adscripción a los principios de respeto y comprensión mutuos, solidaridad, defensa del multilateralismo, promoción de la reforma del sistema internacional y apoyo a una mayor representación de los países emergentes y en desarrollo en los espacios de toma de decisiones globales, hay dos grandes requisitos para ser miembro del BRICS.

Los estados deben ser considerados por sus pares como países emergentes o en desarrollo y con influencia regional y estratégica global. Esto significa: tener una fuerte posición económica y un influjo a nivel regional y global. Ser miembro de las Naciones Unidas que apoye el multilateralismo. Tener relaciones diplomáticas y amistosas con todos los estados miembros BRICS existentes. Comprometerse a contribuir al fortalecimiento de los BRICS y a promover la paz y la seguridad internacionales y regionales, entre otros.

Por otro lado, para ser aceptado se requiere del consenso de diez miembros actuales. Si no existe unanimidad en la propuesta, más allá de que se cumplan los requisitos establecidos en el papel, es poco probable que se avance en su membresía. Por ello, cada país interesado en integrar el bloque debe desplegar una nutrida y dinámica agenda diplomática tendiente a generar los consensos necesarios con los actuales BRICS para ser incluido formalmente.

Ampliar la representación de Latinoamérica en el BRICS: un desafío y una necesidad

La incorporación de nuevos países de América Latina y el Caribe al BRICS seguramente sea un tema de debate en la próxima cumbre. Es que, con el plantón de Argentina, el bloque actual quedó conformado por tres países africanos, tres de Oriente Medio, dos asiáticos, uno euroasiático y uno latinoamericano. Sumar al bloque a más países de la región contribuirá no solo a ampliar la voz y representación de Latinoamérica, sino que también resultará en una mayor legitimidad del BRICS, pues América Latina y el Caribe constituye una región emergente que puede aportar importantes miradas.