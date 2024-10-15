El Ejército de Israel está utilizando robots equipados con toneladas de explosivos para perpetrar actos masivos de destrucción y masacres, así como asesinatos intencionados, hambruna forzada y desplazamientos forzados generalizados en el norte de Gaza, denunció el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos.

En un informe publicado este lunes, el grupo señaló que ha recibido numerosos testimonios acerca de cómo las fuerzas israelíes emplean robots cargados con bombas que se detonan a distancia, causando una gran destrucción de casas y edificios cercanos. Estas explosiones generan una pérdida significativa de vidas, al tiempo que obstaculizan ampliamente los esfuerzos de defensa civil y de los equipos de ambulancias.

"El uso por parte de Israel de robots con trampas explosivas está prohibido por el derecho internacional, pues estos robots se consideran armas indiscriminadas que no pueden dirigirse ni limitarse a objetivos militares", sostuvo la organización de derechos humanos con sede en Ginebra.

"Debido a su naturaleza, (los robots) impactan directamente a civiles o atacan objetivos militares, civiles o propiedades civiles de forma indiscriminada. Como tales, son armas ilegales según el derecho internacional, y su uso en zonas residenciales es un crimen contra la humanidad en sí mismo", aseveró.

Según el reporte, el Ejército de Israel ha separado completamente el norte de Gaza de la Ciudad de Gaza, mediante el despliegue de vehículos, la instalación de barreras de arena y escombros de las casas destruidas, además de disparos de drones en el área.

Un residente atrapado cerca del barrio de Al-Qassabi, en el suroeste del campamento de Yabalia, norte de Gaza, relató una explosión masiva el pasado 9 de octubre, en un testimonio proporcionado al Monitor Euromediterráneo. Por razones de seguridad, el nombre de esta persona se mantuvo bajo reserva.

"Una enorme explosión ocurrió cerca a mí, fue más fuerte que cualquier otra que hayamos escuchado antes, incluso más fuerte que los ataques aéreos", contó el testigo. "El polvo blanco cubrió toda la zona. Más tarde supimos que la explosión la causó un robot cargado con explosivos, destruyendo seis o siete casas en un solo estallido. El Ejército de Israel detona el robot independientemente de si hay civiles dentro o no", añadió.

Operaciones de destrucción

El informe indicó que las fuerzas israelíes comenzaron a utilizar estos robots en Gaza durante mayo pasado, cuando realizaron su segunda incursión en el campo de refugiados de Yabalia.

El Monitor Euromediterráneo confirmó que el Ejército de Israel "ha extendido sus operaciones de destrucción y demolición de edificios residenciales en las zonas de su incursión en el norte de Gaza, empleando tres métodos: ataques aéreos, robots explosivos y ubicando explosivos en las casas para demolerlas".

"Los que sobreviven a la matanza directa y a los bombardeos siguen bajo el peligro de morir de hambre o de sed, pues las fuerzas israelíes impiden que entre cualquier ayuda en el norte de Gaza, al tiempo que destruyen y queman panaderías allí, además de arrasar lo que quedaba de pozos de agua", describió el reporte.

Las fuerzas de Tel Aviv lanzaron un ataque militar en el norte de Gaza el pasado 6 de octubre, en medio de un estricto asedio a la zona, matando e hiriendo a decenas de personas. Más de 200.000 personas en el norte de Gaza siguen entre los escombros de sus casas y refugios destruidos, desafiando las reiteradas órdenes de evacuación de Israel.

Otras 200.000 enfrentan hambruna y a bombardeos debido al bloqueo, lo que deja a más de 400.000 residentes en el norte de Gaza en riesgo de inanición forzada, desplazamiento y muerte.

"Lo que vemos en Gaza parece la profundidad del infierno"

En una fuerte advertencia, la organización Save the Children señaló este lunes que la situación en Gaza es lo que justamente pasa cuando se incumplen las reglas de la guerra, ya que no hay ningún lugar seguro en el enclave asediado.