El Líbano sigue sufriendo las devastadoras consecuencias de los ataques que Israel intensificó desde el 23 de septiembre, sumiendo a la nación en una situación humanitaria crítica. Solo este lunes, las fuerzas de Tel Aviv mataron al menos a 18 personas en el primer bombardeo contra el norte del país desde que comenzó la escalada, según la Cruz Roja libanesa.

Otras cuatro personas resultaron heridas en el ataque se lanzó sobre el pueblo de Aito, ubicado en una región montañosa de mayoría cristiana lejos de los bastiones tradicionales de Hezbollah, según la organización. Y añadió que se realizaban los esfuerzos para buscar supervivientes bajo los escombros.

En medio de los sucesivos bombardeos, los equipos de rescate de Líbano enfrentan todo tipo de dificultades en su labor para atender y buscar a las víctimas. A lo que se suma el agotamiento de los rescatistas que cuentan con recursos muy limitados para realizar su trabajo, mientras enfrentan el permanente peligro de morir bajo la lluvia de las bombas israelíes, como les ha ocurrido a tantos de sus compañeros.

Entre las valientes personas que se han sumado como rescatistas voluntarios está Aya Wehbeh, una libanesa que, cuando la llamaron para atender un ataque en el centro de Beirut la semana pasada, se horrorizó ante la posibilidad de que las bombas hubieran impactado la casa de su familia.

"Este momento es realmente duro", dijo la joven de 25 años tras los ataques gemelos contra los distritos de Nweiri y Basta en Beirut, que dejaron al menos 22 muertos. "Podría haber acabado sacando a mi madre, a mi padre, a mi tía o a mi vecino de entre los escombros", señaló.

Aya, quien lleva cinco años como voluntaria en labores de rescate, asegura que “esta ofensiva es muy diferente a la de otros años”. Después de casi un año de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbollah, el total de muertos por los ataques de Tel Aviv en el Líbano aumentó a 2.309, según el Ministerio de Salud local.

Wissam al-Qubeissi, de 29 años, aseguró que está decidido a seguir con los esfuerzos de rescate, a pesar de las dificultades en el terreno. "Somos muchos y estamos muy motivados", afirmó el voluntario en una entrevista con la agencia de noticias AFP. Vestía un uniforme gris que él mismo tuvo que comprarse.

Sin embargo, plantea una pregunta inquietante: "¿Pero qué sentido tiene hacerlo si nos faltan excavadoras, equipos y material de protección?".

En un depósito de almacenamiento, le mostró a AFP cascos oxidados, mangueras contra incendios desgastadas y extintores a punto de expirar. Wissam subrayó que él y sus compañeros están "trabajando con recursos mínimos".

"Si tuviéramos más equipo, cascos y chalecos ignífugos, habríamos podido ayudar más", señaló el voluntario, quien trabaja además en comunicaciones en el sector privado.

“Estamos agotados”

La más reciente ofensiva de Israel contra el Líbano se desató justo en medio de la peor crisis económica que ha sufrido este país y que comenzó en 2019. La devaluación de la moneda local ha debilitado los servicios públicos, dejando a muchos sin capacidad de respuesta.

Youssef Mellah, director de operaciones especiales de defensa civil, destacó que la crisis financiera ha dejado al organismo sin fondos, dificultando enormemente su labor.