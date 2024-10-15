El premio Nobel de Economía de 2024 se otorgó este lunes a Daron Acemoglu, turco-estadounidense; a Simon Johnson, británico-estadounidense, y a James A. Robinson, británico, por la investigación que han desarrollado “sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad”.

En esa línea, los tres economistas “nos han ayudado a entender las diferencias en la prosperidad entre las naciones” y "han demostrado la importancia de las instituciones sociales para la prosperidad de un país", destacó el comité Nobel de la Real Academia Sueca de Ciencias en un comunicado.

"Las sociedades con un estado de derecho deficiente e instituciones que explotan a la población no generan crecimiento ni cambio para mejorar. La investigación de los galardonados nos ayuda a entender por qué", agregó la academia.

“Cuando los europeos colonizaron grandes partes del mundo, las instituciones de esas sociedades cambiaron. Esto fue a veces dramático, pero no ocurrió de la misma manera en todas partes. En algunos lugares, el objetivo era explotar a la población indígena y extraer recursos para beneficio de los colonizadores. En otros, los colonizadores formaron sistemas políticos y económicos inclusivos para el beneficio a largo plazo de los inmigrantes europeos”, señaló la declaración.

En este sentido, la academia enfatizó en que “los galardonados han demostrado que una explicación para las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”. Y recalcó que “las instituciones inclusivas se introdujeron a menudo en países que eran pobres cuando fueron colonizados, lo que con el tiempo dio lugar a una población generalmente próspera”.