Israel ha enfilado una nueva ofensiva devastadora contra el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, desde el pasado 6 de octubre. Las bombas de Tel Aviv cobran vidas a un ritmo acelerado y, solo este lunes, ataques aéreos mataron al menos a 10 personas e hirieron a otras 30 en un centro de distribución de alimentos, según informaron médicos locales. Entre las víctimas había mujeres y niños.
Durante esta nueva incursión, en apenas 9 días, al menos 100 palestinos han perecido bajo los ataques aéreos, mientras decenas sufrieron heridas. “Nadie puede entrar ni salir de Yabalia. A cualquiera que lo intente le disparan”, denunció Sarah Vuylsteke, coordinadora de proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Pero aquí, en un campamento que es tan antiguo como la ocupación israelí y la resistencia palestina, los intentos de desplazamiento de Tel Aviv han encontrado una férrea oposición.
Yabalia, una historia de resistencia
Las Naciones Unidas establecieron el campo de Yabalia en 1948, para albergar a los refugiados palestinos que desplazó el estado sionista en la Nakba, la catástrofe en árabe.
Ubicado a 3 kilómetros al norte de Yabalia, una ciudad con el mismo nombre, es el mayor campo de refugiados de Gaza con más de 200.000 habitantes.
El campamento ha sido un símbolo de la resistencia, pues allí comenzó la Primera Intifada en 1987 luego de que un conductor israelí atropelló a cuatro trabajadores palestinos.
También fue objeto de intensos bombardeos durante la ofensiva de Tel Aviv en 2014, que mató a 15 palestinos en un ataque contra una escuela de la UNRWA.
“Un genocidio dentro del genocidio”
Desde el 7 de octubre, cuando comenzó su brutal agresión contra Gaza, Israel intensificó sus bombardeos contra el campo de refugiados de Yabalia. Según el Ministerio de Salud del enclave, un bombardeo el 31 de octubre mató a más de 50 palestinos y dejó a muchos otros atrapados bajo los escombros.
En diciembre de 2023, los ataques aéreos causaron la muerte de más de un centenar de palestinos en Yabalia. Posteriormente, el ejército israelí entró al campo y, al retirarse en febrero, dejó una devastación total: "Ni una sola casa habitable" quedó en pie en Yabalia.
El campamento sufrió una nueva incursión terrestre en mayo. Más del 70% de su infraestructura fue destruida en esa ocasión. A principios de junio, la Defensa Civil de Gaza recuperó más de 120 cadáveres tras la irrupción.
Pero los palestinos de Yabalia han asumido una decidida resistencia al rechazar la evacuación forzada, regresando a sus hogares y desafiando lo que se ha denominado el "Plan de los Generales" de Israel.
Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, esa estrategia, ideada por generales retirados, ha fracasado en gran parte debido a la determinación de los residentes de Yabalia de no acatar las órdenes de evacuación de Tel Aviv.
Presentado por el general retirado Giora Eiland, exasesor de Seguridad Nacional, este plan apunta a ejercer una presión implacable sobre la población del norte de Gaza hasta forzar su evacuación y supuestamente lograr la rendición total de Hamás.
Y a cualquier persona que se niegue a evacuar se le privará de agua y comida, dejando a los palestinos ante la opción de rendirse o morir de hambre.
El observador permanente adjunto del Estado de Palestina ante la ONU calificó la situación en el norte de Gaza como un "genocidio dentro del genocidio".
En la misma línea, el parlamentario británico Adnan Hussain se pronunció sobre el asedio de Yabalia, describiéndolo como “horrible”. "El asedio atroz al campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles", afirmó. "Permitir que esto continúe sin oposición es una mancha en nuestra conciencia moral colectiva", añadió.
Según la agencia de noticias AP, un funcionario israelí con conocimiento del "Plan de los Generales" indicó que partes de este plan ya se están implementando.
400.000 palestinos enfrentan amenaza de hambruna
Como resultado de esta estrategia de aniquilación, al menos 400.000 palestinos en el norte de Gaza se encuentran en riesgo de muerte por hambruna, según alertó el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos.
La organización destacó que al menos 200.000 palestinos en el norte de Gaza llevan "sin comida ni agua potable durante 10 días completos". Detrás de esta situación, Israel está llevando a cabo "un esfuerzo por evacuar la región (norte de Gaza) de sus habitantes".
"El uso que hace Israel del hambre como arma letal y su imposición de condiciones de vida destinadas a destruir verdaderamente a la población palestina ilustran su flagrante intención de seguir perpetrando el genocidio", afirmó Euro-Med.
En el mismo comunicado, la organización añadió que "muchas víctimas y heridos todavía están atrapados en las calles o en las casas, ya que no pueden ser transportados a los hospitales", debido a la prohibición israelí de que las ambulancias se desplacen a Yabalia.
Una ofensiva continua
Israel continúa con su brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del grupo palestino Hamás el 7 de octubre de 2023, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato. Desde entonces, han muerto casi 42.300 personas, en su mayoría mujeres y niños, y más de 98.600 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud.
El ataque israelí ha desplazado a casi toda la población del enclave en medio de un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas. Debido a esta situación, Israel es acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.