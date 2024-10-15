La carrera hacia la Casa Blanca ya entró en la recta final. A menos de tres semanas de las elecciones en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump y la actual vicepresidenta, Kamala Harris, redoblan sus promesas y refuerzan sus estrategias de campaña. En este escenario, la retórica antiinmigrante del exmandatario ha causado polémica y ha acaparado los principales titulares. Sin embargo, y al contrario de las expectativas de los demócratas, esto no se traduce en más votos para Harris, al menos entre los latinos.

En estas semanas previas a las elecciones del 5 de noviembre, Trump endureció su mensaje contra los inmigrantes, retratándolos como criminales peligrosos. En su discurso destacan promesas como la pena de muerte para los que maten a un ciudadano estadounidense. Actualmente, si bien existe una pena de muerte federal, rara vez se utiliza y casi la mitad de los estados de EE.UU. la prohíben. Una expansión de los delitos elegibles requeriría una ley del Congreso de Estados Unidos.

Por otro lado, aseguró que rescatará a “todos los pueblos que han sido invadidos y conquistados” por los inmigrantes. “Ahora somos conocidos, en todo el mundo, como la Estados Unidos ocupada (...) les hago esta promesa: el 5 de noviembre de 2024 será el Día de la Liberación en Estados Unidos”, dijo en la red social X este lunes.

Este mensaje no pasó desapercibido ya que ocurre en medio de las incursiones de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Cisjordania ocupada, en medio de su brutal ofensiva sobre Gaza. Trump, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones su apoyo incondicional a Tel Aviv.

También ha prometido recientemente contratar 10.000 agentes de Patrulla Fronteriza adicionales si gana la elección, para lo cual pediría al Congreso que financie un aumento salarial para ellos. En este momento hay aproximadamente 20.000 agentes, según la agencia de noticias Reuters.

Por otro lado, afirmó falsamente que los migrantes que habían cruzado la frontera estadounidense estaban asesinando a personas en todo el país, por lo que ahora hay "muchos genes malos".

“Son personas que están en el nivel más alto de asesinatos, que te cortan el cuello y ni siquiera piensan en ello a la mañana siguiente”, dijo Trump durante un mitin. “Agarran a niñas y las cortan en pedazos delante de sus padres”, añadió. Los representantes de campaña de Trump no respondieron a las preguntas sobre qué pruebas tenía el candidato para respaldar esas declaraciones, indicó Reuters.