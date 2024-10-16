El conflicto entre Israel y Hezbollah sigue escalando. Tel Aviv continúa bombardeando el Líbano y ha dejado claro que no habrá alto el fuego, pese a que Hezbollah se muestra dispuesto a negociar, afirmando que esta es la única manera de detener los enfrentamientos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que se opone a “un alto el fuego unilateral en el Líbano” así como a cualquier acuerdo “que permita a Hezbollah rearmarse”.

En esta línea, enfatizó que "Israel no aceptará ningún acuerdo que no garantice” que los ciudadanos israelíes “regresen a sus hogares de forma segura" en la frontera norte, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

La negativa de Tel Aviv a negociar una tregua contrasta con las declaraciones del vicesecretario general de Hezbollah, Naim Qassem, que asegura que una tregua “es la única solución para poner fin a sus enfrentamientos”.

"La solución es un alto el fuego, tras el cual los colonos podrán regresar al norte (de Israel)", señaló Qassem este martes. Esta no es la primera vez que Hezbollah asegura que ve con buenos ojos la posibilidad de un alto el fuego: el grupo había aceptado una tregua poco antes de que el ejército israelí matara a fines de septiembre a su líder Hassan Nasrallah e invadiera el Líbano, según informó el Gobierno de este país.

Por otro lado, en su discurso, Qassem aseveró que el grupo tiene “derecho a atacar cualquier punto en Israel después de sus violaciones en el Líbano” y advirtió que "el lanzamiento de cohetes continuará".

El grupo indicó este martes que disparó misiles contra "tres topadoras y un tanque" del ejército israelí, cerca de una aldea del sur de Líbano. También confirmó que lanzó cohetes contra varias regiones del norte de Israel, incluyendo Haifa y Safed, y derribó dos drones israelíes. Por su parte, el ejército israelí reportó la mañana del miércoles que 50 proyectiles fueron lanzados hacia Alta Galilea.

"Mientras tanto, Tel Aviv busca una ocupación expansionista que no se limita a la región árabe, sino a toda la esfera islámica, con la intención de controlar el mundo desde su posición en la región", agregó Qassem. Líbano, según él, "es parte de este proyecto expansionista israelí".

Israel lanza bombas de racimo en el sur del Líbano

Por otro lado, Hezbollah acusó a Israel de atacar áreas en el sur de Líbano con bombas de racimo, prohibidas a nivel internacional. Hizo un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y humanitarias para condenar este "crimen atroz".