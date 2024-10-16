ORIENTE MEDIO
6 MIN DE LECTURA
Israel impone el peor bloqueo en norte de Gaza desde inicio de su ofensiva
El bloqueo impuesto por Tel Aviv en el norte de Gaza desencadenó "la peor" crisis humanitaria desde el inicio de la ofensiva israelí, según la ONU. Mientras tanto, los bombardeos no dan tregua.
Israel impone el peor bloqueo en norte de Gaza desde inicio de su ofensiva
Los camiones se encuentran en el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza. / Foto: Reuters / Reuters
Por Redacción
16 de octubre de 2024

La situación de los palestinos en Gaza empeora con cada hora que pasa. Israel mantiene un estricto bloqueo que ha provocado una crisis humanitaria devastadora, especialmente en el norte del enclave. La ONU describió este escenario como "el peor" desde que comenzó la ofensiva de Tel Aviv.

La intensificación de las restricciones israelíes ha obstaculizado el 85% de los movimientos de ayuda al norte de Gaza, comprometiendo “gravemente el acceso de la población a los medios de supervivencia", indicó el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.

Asimismo, añadió que solo uno de los 54 movimientos coordinados fue facilitado por las autoridades israelíes en el norte de Gaza; el resto fue denegado o cancelado alegando a problemas de seguridad o logísticos.

Por su parte, desde UNICEF advierten que “estamos frente a las peores restricciones nunca antes vistas en materia de ayuda humanitaria”.

Relacionado¿Por qué Israel sigue atacando el campo de refugiados de Yabalia en Gaza?

"La cantidad de asistencia que se envió en agosto a Gaza fue la más baja en un mes” desde el 7 de octubre del año pasado, denunció James Elder, portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia. También indicó que el norte de Gaza “no recibió nada de ayuda alimentaria durante todo el mes de octubre”.

Morir en las llamas: la desgarradora historia de Shaaban al Dalou

En la larga lista de las indiscriminadas masacres de Israel destaca la desgarradora historia de Shaaban Daolou, un joven palestino que fue quemado vivo junto con su madre y otras cuatro personas en un ataque a su tienda de campaña el lunes, en el patio del hospital Mártires de Al-Aqsa.

Las imágenes del momento en que el joven palestino muere envuelto en llamas frente a los gritos desesperados de su hermano, que no pudo hacer nada por salvarlo, se viralizaron y causaron conmoción en las redes sociales.

"A mi madre y a Shaaban los consumieron las llamas frente a mis ojos”, expresó su hermano menor entre lágrimas mientras contaba los detalles de la noche fatídica. “A la 1:30 de la madrugada, nuestra tienda fue atacada. Yo estaba en la tienda de al lado y no pude salvarlos. Los vi quemarse", relató con dolor.

RECOMENDADOS

"Shaaban no era solo un hermano, era un amigo y un apoyo. Perderlo es insoportable. Nuestra familia quedó dispersa, cada uno en un lugar distinto. Mi hermana resultó herida y está en el hospital, y mi padre también fue trasladado a Jan Yunis", agregó el joven.

La familia de Shaaban había sido desplazada después de que su hogar fuera destruido en un ataque aéreo, obligándolos a buscar refugio en una tienda de campaña en el recinto del hospital.

A pesar de las adversidades, el joven seguía comprometido con su educación, estudiando en línea y recorriendo largas distancias diariamente para conectarse a Internet. Su esfuerzo era impulsado por el deseo de construir un futuro mejor para su familia.

Sin embargo, la noche del ataque aéreo, Shaaban no tuvo escapatoria. El fuego, implacable y rápido, lo alcanzó, consumiendo no solo su tienda, sino también sus sueños y su vida.

Este indescriptible ataque, en el que quedaron heridas al menos 40 personas, según reportó el Ministerio de Salud palestino, retrató una vez más las brutales masacres de Israel contra el pueblo palestino.

Los bombardeos no dan tregua

Los ataques de Israel contra los palestinos de Gaza no se detienen ni de día ni de noche.

En las últimas 24 horas, Tel Aviv cometió seis masacres contra familias, dejando al menos 65 muertos y 140 heridos. “Muchas de las víctimas continúan atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, lo que imposibilita el acceso de los equipos de ambulancias y de defensa civil para realizar los rescates”, explicó un comunicado de la Agencia de Noticias Palestina SAFA.

Desde que comenzó la brutal ofensiva israelí contra el enclave, y a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto al fuego inmediato, al menos 42.344 personas han muerto y otras 99.013 han resultado heridas.

Además, sus ataques han forzado el desplazamiento de toda la población de Gaza y han sumido a sus 2,2 millones de habitantes en una crisis humanitaria que empeora cada día.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques