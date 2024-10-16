La situación de los palestinos en Gaza empeora con cada hora que pasa. Israel mantiene un estricto bloqueo que ha provocado una crisis humanitaria devastadora, especialmente en el norte del enclave. La ONU describió este escenario como "el peor" desde que comenzó la ofensiva de Tel Aviv.
La intensificación de las restricciones israelíes ha obstaculizado el 85% de los movimientos de ayuda al norte de Gaza, comprometiendo “gravemente el acceso de la población a los medios de supervivencia", indicó el portavoz de la ONU Stéphane Dujarric.
Asimismo, añadió que solo uno de los 54 movimientos coordinados fue facilitado por las autoridades israelíes en el norte de Gaza; el resto fue denegado o cancelado alegando a problemas de seguridad o logísticos.
Por su parte, desde UNICEF advierten que “estamos frente a las peores restricciones nunca antes vistas en materia de ayuda humanitaria”.
"La cantidad de asistencia que se envió en agosto a Gaza fue la más baja en un mes” desde el 7 de octubre del año pasado, denunció James Elder, portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia. También indicó que el norte de Gaza “no recibió nada de ayuda alimentaria durante todo el mes de octubre”.
Morir en las llamas: la desgarradora historia de Shaaban al Dalou
En la larga lista de las indiscriminadas masacres de Israel destaca la desgarradora historia de Shaaban Daolou, un joven palestino que fue quemado vivo junto con su madre y otras cuatro personas en un ataque a su tienda de campaña el lunes, en el patio del hospital Mártires de Al-Aqsa.
Las imágenes del momento en que el joven palestino muere envuelto en llamas frente a los gritos desesperados de su hermano, que no pudo hacer nada por salvarlo, se viralizaron y causaron conmoción en las redes sociales.
"A mi madre y a Shaaban los consumieron las llamas frente a mis ojos”, expresó su hermano menor entre lágrimas mientras contaba los detalles de la noche fatídica. “A la 1:30 de la madrugada, nuestra tienda fue atacada. Yo estaba en la tienda de al lado y no pude salvarlos. Los vi quemarse", relató con dolor.
"Shaaban no era solo un hermano, era un amigo y un apoyo. Perderlo es insoportable. Nuestra familia quedó dispersa, cada uno en un lugar distinto. Mi hermana resultó herida y está en el hospital, y mi padre también fue trasladado a Jan Yunis", agregó el joven.
La familia de Shaaban había sido desplazada después de que su hogar fuera destruido en un ataque aéreo, obligándolos a buscar refugio en una tienda de campaña en el recinto del hospital.
A pesar de las adversidades, el joven seguía comprometido con su educación, estudiando en línea y recorriendo largas distancias diariamente para conectarse a Internet. Su esfuerzo era impulsado por el deseo de construir un futuro mejor para su familia.
Sin embargo, la noche del ataque aéreo, Shaaban no tuvo escapatoria. El fuego, implacable y rápido, lo alcanzó, consumiendo no solo su tienda, sino también sus sueños y su vida.
Este indescriptible ataque, en el que quedaron heridas al menos 40 personas, según reportó el Ministerio de Salud palestino, retrató una vez más las brutales masacres de Israel contra el pueblo palestino.
Los bombardeos no dan tregua
Los ataques de Israel contra los palestinos de Gaza no se detienen ni de día ni de noche.
En las últimas 24 horas, Tel Aviv cometió seis masacres contra familias, dejando al menos 65 muertos y 140 heridos. “Muchas de las víctimas continúan atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, lo que imposibilita el acceso de los equipos de ambulancias y de defensa civil para realizar los rescates”, explicó un comunicado de la Agencia de Noticias Palestina SAFA.
Desde que comenzó la brutal ofensiva israelí contra el enclave, y a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto al fuego inmediato, al menos 42.344 personas han muerto y otras 99.013 han resultado heridas.
Además, sus ataques han forzado el desplazamiento de toda la población de Gaza y han sumido a sus 2,2 millones de habitantes en una crisis humanitaria que empeora cada día.