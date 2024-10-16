TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Erdogan: ¿Cómo protegerá la ONU a otros si no puede defender a su personal?
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticó la incapacidad de la ONU para proteger a su personal tras los ataques israelíes a las fuerzas de paz en el Líbano.
Erdogan: ¿Cómo protegerá la ONU a otros si no puede defender a su personal?
"Podemos predecir a dónde conducirá este expansionismo si no se detiene a Israel", dijo Erdogan. / Foto: AA / AA
Por Redacción
16 de octubre de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, cuestionó la capacidad de la ONU para proteger a otros, considerando que no puede defender a su propio personal. Hizo estas declaraciones tras los recientes ataques israelíes contra los cascos azules en el Líbano.

"Hemos seguido con vergüenza cómo el Consejo de Seguridad de la ONU y las organizaciones internacionales se han mostrado completamente impotentes ante la desfachatez de Israel", dijo Erdogan el martes en la conferencia Diplomacia Global y Futuro de Palestina en Ankara.

"¿Hasta cuándo el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá con los brazos cruzados viendo cómo nuestra región se convierte en un mar de sangre, con civiles en Gaza siendo quemados vivos?", preguntó.

RelacionadoIsrael irrumpe en sede de cascos azules en Líbano y desata repudio

"Hemos sido testigos de cómo las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación de todo el mundo juegan el papel de tres monos cuando se trata de los derechos de los niños inocentes asesinados en Gaza", añadió.

RECOMENDADOS

Erdogan también afirmó que los palestinos han estado soportando esta opresión durante décadas, y que Israel ha mantenido ininterrumpidamente sus políticas de ocupación, destrucción y asesinatos a lo largo de 76 años.

"Podemos predecir a dónde conducirá este expansionismo cada vez más agresivo y arrogante si no se detiene a Israel", alertó el mandatario.

Israel ha lanzado desde el 23 de septiembre ataques aéreos en todo el Líbano contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah, matando al menos a 1.542 personas, hiriendo a más de 4.555 y desplazando a más de 1.34 millones de personas. También inició una invasión terrestre a principios de este mes.

El fuego cruzado entre Israel y Hezbollah comenzó tras el 7 de octubre, luego del inicio de la ofensiva en Tel Aviv contra Gaza, en la que Israel ha matado a más de 42.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños.

FUENTE:TRT Español
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan