Más de 244 millones de personas votarán en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero solo entre 150.000 y 200.000 decidirán si será la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Donald Trump quien llegue a la Casa Blanca. Estos votantes pertenecen a siete estados clave, conocidos por sus patrones de votación impredecibles, que suelen ser decisivos para determinar al próximo presidente.

En la mayoría de los estados de EE.UU., los resultados son bastante predecibles, ya que su resultado no suele variar entre los dos principales partidos. Por ejemplo, California suele inclinarse hacia los demócratas, mientras que Texas apoya mayoritariamente a los republicanos.

Por eso, el resultado de la elección generalmente depende de un pequeño grupo de estados donde está la verdadera competencia. Estos estados, conocidos como “pendulares” o “bisagras”, se caracterizan por tener una población electoral dividida casi equitativamente entre las diferentes tendencias políticas.

Cada cuatro años, los estados de Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia se convierten en protagonistas, ya que son los que oscilan de forma impredecible entre diferentes candidatos o partidos.

Por qué la clave está en el sistema electoral y los delegados

Más allá del número total de votantes, la relevancia de estos estados clave radica en el sistema electoral de Estados Unidos.