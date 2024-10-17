Mientras la amenaza de una gran escalada entre Israel e Irán se cierne cada vez más sobre Oriente Medio, expertos en seguridad mundial ahora debaten el papel de EE.UU. en las tensiones. Justamente, evalúan si el reciente despliegue de tropas estadounidenses en Israel, junto a un sofisticado sistema antimisiles, equivale a una “aprobación tácita” de la brutal ofensiva de Tel Aviv que ya se extiende más allá de Gaza y alcanza el Líbano.

“Al proteger a Israel, Estados Unidos espera evitar que Tel Aviv agrave la situación en su próxima respuesta”, explicó Kim Dozier, analista de asuntos globales de CNN en un programa matutino este lunes.

Israel no ha mostrado ninguna señal de querer detener su brutal ofensiva sobre Gaza –que ya cumplió 12 meses bajo las incesantes bombas– ni tampoco las agresiones que ha lanzado sobre Líbano y Siria.

Ecaterina Matoi, investigadora del Instituto Político y Económico del Medio Oriente (Mepei), considera que el despliegue de Estados Unidos es “un fuerte mensaje de advertencia, de manera especial para Irán pero también para otros actores estatales y no estatales que podrían intervenir de una forma u otra en el conflicto que ya se desarrolla en la región”.

La medida de EE.UU. complementa la “postura firme de Washington hacia la protección de Israel”, la cual se adapta en función de “la evolución y expansión del conflicto en el Líbano y posiblemente en un futuro muy cercano también en Siria y tal vez en Irán”, indicó Matoi en una entrevista para TRT World.

Pero Washington también ha recibido duras críticas por enviar a Israel 100 tropas adicionales y el sistema antimisiles THAAD (cuyas siglas corresponden a Terminal High Altitude Area Defense), mientras Oriente Medio se prepara para la respuesta del gobierno de extrema derecha del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a las recientes represalias de Teherán contra Israel.

Muchos analistas geopolíticos y defensores de derechos humanos consideran que la creciente participación de Estados Unidos a favor de Israel representa una degradación del liderazgo global de Washingron. El despliegue de tropas y del sistema antimisiles podría envalentonar aún más a Netanyahu para cometer masacres masivas y asestar un golpe desproporcionado contra Irán, lo que puede arrastrar a la región a una guerra total.

Desde el 7 de octubre de 2023, las tensiones regionales no han dado señales de disminuir. Empezando con la brutal ocupación israelí en Gaza, el asesinato del líder político de Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán, hasta el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Beirut, Israel está “más desquiciado que nunca”.

“Como cuestión de la política estadounidense, esto no es nada nuevo”, dice Edward Erickson, exmilitar estadounidense y profesor retirado de historia militar en el Departamento de Estudios de Guerra de la Universidad del Cuerpo de Marines, refiriéndose al reciente despliegue.

Tanto los gobiernos republicanos como los demócratas han enviado muchos sistemas de defensa, incluido el llamado Patriot, a Israel para defender a este país de sus adversarios. Sin embargo, Erickson llama la atención sobre el hecho de que “es la primera vez” que Estados Unidos ha desplegado “el nuevo sistema THAADS”.

Los Patriots y los THAAD son sistemas de defensa que apoyan otros métodos antimisiles en Israel, como el Domo de Hierro. La escalada de tensiones en Oriente Medio aparentemente ha obligado a Estados Unidos a desplegar un sistema antimisiles más sofisticado para reforzar las capacidades de su aliado.

Recientemente, el sistema Domo de Hierro ha dejado ver algunas debilidades frente a los ataques de Irán y de Hezbollah, que han logrado penetrar en territorio israelí, causando daños considerables. El domingo pasado, Hezbollah impactó una base militar israelí en Haifa, matando a cuatro soldados e hiriendo a docenas, pues el Domo de Hierro no pudo interceptar el dron procedente del sur del Líbano.

El Domo de Hierro ha sido financiado en parte por Estados Unidos, al igual que los sistemas Awwor y la Honda de David.

Israel no es confiable

Teherán lanzó una dura advertencia a Israel: si el Gobierno de Netanyahu ataca Irán, la respuesta “será más poderosa” que el lanzamiento de misiles del 1 de octubre. “Cualquier ataque contra la infraestructura en Irán provocará una respuesta aún más fuerte”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.