Entre el horror, la desesperación y la muerte que Israel sigue extendiendo en Gaza con cada ataque, existe una “doctrina deliberada” que busca justificar sus atrocidades, denunció la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese. Se trata del “camuflaje humanitario” que, sostuvo la experta, Tel Aviv utiliza como argumento para “la comisión de crímenes”.

"El reciente ataque contra Gaza ha revelado que el 'camuflaje humanitario' –utilizando principalmente la jerga del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para justificar la comisión de crímenes– es una doctrina deliberada", señaló Albanese en la red social X este miércoles.

En esa línea, la relatora sostuvo que es "crucial" comprender y reconocer las tácticas de Israel desde el principio para prevenirlas y enfrentarlas. "Que esta sea la última serie de atrocidades –genocidio– justificadas bajo el pretexto de 'lucha contra el terrorismo', 'lucha contra la insurgencia' o 'autodefensa'", insistió.

“Si este horror no despierta nuestro sentido de humanidad, ¿qué lo hará?"

Los ataques del Ejército israelí mataron al menos a 55 palestinos en Gaza este martes, lo que eleva el número total de fallecidos a 42.344 desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Salud del enclave.

Además, un bombardeo devastador contra el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro del enclave, quemó vivos a varios pacientes que ahora enfrentan el sufrimiento de heridas muy delicadas.

Al hablar de la agonía de estas personas, Joyce Msuya, subsecretaria general interina para asuntos humanitarios, señaló en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que "no hay forma de conseguirles la atención urgente que necesitan para sobrevivir y tratar esas heridas. Si tal horror no despierta nuestro sentido de humanidad y nos impulsa a la acción, ¿qué lo hará?".

Msuya enfatizó en la necesidad de que se rindan cuentas por estos hechos y dijo: "Las atrocidades en Gaza deben terminar, pero esto no puede suceder con palabras; debe suceder con acción: acción urgente e inequívoca".

Al señalar que "el nivel de sufrimiento en Gaza desafía nuestra capacidad de expresarlo con palabras o incluso de comprenderlo", subrayó que "la realidad es brutal en Gaza, y empeora cada día” por los bombardeos incesantes de Israel y el bloqueo de suministros esenciales para la supervivencia.

"No entró ningún tipo de asistencia alimentaria en el norte de Gaza entre el 2 y el 15 de octubre, cuando se permitió el ingreso de un poco de ayuda, y todos los suministros esenciales para la supervivencia se están agotando", señaló.

Msuya destacó además los recientes esfuerzos humanitarios de un equipo liderado por la ONU que, después de que Israel lo bloqueara nueve veces, finalmente logró llegar a los hospitales en el norte del enclave. "Los conductores de las Naciones Unidas y de la Media Luna Roja Palestina fueron sometidos a un trato humillante... El personal médico mantuvo con vida a un niño bombeándole oxígeno manualmente durante más de siete horas hasta que logró pasar el puesto de control", dijo. Y añadió que "esto es sólo una muestra de la labor diaria de los trabajadores humanitarios en Gaza".

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a Israel a garantizar las condiciones necesarias para terminar la misión de vacunar a los niños contra la polio en Gaza, después de haber logrado que más de 150.000 de ellos recibieran la segunda dosis requerida. "El número total de niños que recibieron una segunda dosis de la vacuna contra la polio en el centro de Gaza después de dos días de vacunación es de 156.943", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.