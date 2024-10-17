La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de Estados Unidos ya comenzó: el martes 5 de noviembre, en menos de un mes, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump medirán fuerzas para llegar a la Casa Blanca. En la antesala, una nueva encuesta del Public Religion Research Institute acaba de revelar la profunda división que existe entre los votantes de ambos partidos ante los temas que consideran más críticos para el país.
La encuesta, que incluyó la participación de más de 5.000 personas y se presentó este miércoles en la ciudad de Washington, reveló que los demócratas priorizan la salud de la democracia, mientras que los republicanos ubican la inmigración en lo más alto de su agenda.
"Hay cuatro (temas) que dominan entre los demócratas: la salud de nuestra democracia (61% de los encuestados), el aumento de los costos de vivienda y gastos diarios (57%), el aborto (55%) y la atención médica (52%)", señaló Robert P. Jones, fundador y presidente de Public Religion Research Institute, durante la presentación del sondeo.
Estas cifras contrastan con las prioridades de los votantes republicanos: la inmigración (71%), la economía (69%), la delincuencia (57%) y la salud de la democracia (51%).
Aunque los republicanos y los demócratas estuvieron relativamente cerca en el asunto de la salud de la democracia, Jones aclaró que para ambos partidos el término "significa algo muy diferente”.
También destacó que el tema principal de los republicanos, la inmigración, tuvo un gran salto desde las últimas elecciones. En 2020 alcanzó el 38%, lo que representa un aumento del 33% en estos cuatro años. En esa línea, Jones destacó que la inmigración solía abordarse de manera pragmática, pero ahora se ha convertido en una ideología: "Entre 2020 y 2024 se está pasando del muro al enemigo interno".
La encuesta además señaló otra división asimétrica entre los dos partidos, al mostrar que la mayoría de los republicanos y demócratas solo votarían por un candidato que comparta sus puntos de vista con respecto a la inmigración y el aborto, con un 59% de los republicanos a favor de la inmigración y un 56% de los demócratas a favor del aborto.
¿Mundos aparte?
A nivel general, un aplastante 94% de los republicanos cree que las cosas van en la dirección equivocada, en comparación con solo el 41% de los demócratas y el 70% de los independientes.
Al desglosar la intención de voto por etnias y afiliación religiosa, los electores nuevamente diferían enormemente si las elecciones fueran ya mismo. El 83% de los protestantes negros votarían por Harris, seguidos por el 67% de los pertenecientes a otras religiones no cristianas y el 61% de católicos hispánicos y el 58% judíos. Entre los no afiliados a ninguna religión, el 70% dijo que apoyaría a la vicepresidenta.
En contraste, Trump tiene el apoyo del 81% de los protestantes evangélicos blancos, el 61% de los católicos blancos y el 60% de los protestantes no evangélicos blancos.
El único tema en el que republicanos y demócratas están casi alineados es la fertilización in vitro, que se sitúa en el 88% entre los demócratas, el 86% entre los independientes y el 85% entre los republicanos.
El tema silencioso
Aunque el asunto de la política exterior de Estados Unidos no se incluyó en la encuesta, el columnista de Bulwark AB Stoddard señaló que la mayoría de los votantes independientes considera que la reputación de EE.UU. cayó significativamente en los últimos cuatro años.
"La reputación de Estados Unidos ha cambiado para peor en los últimos cuatro años. ¡Un 65%! ¡La reputación de EE.UU. en todo el mundo! Es una estadística asombrosa", dijo Stoddard durante el debate posterior a la presentación de la encuesta.
Stoddard añadió que era "deprimente" que más del 60% de los independientes, que son menos tribales que los demócratas y republicanos, coincidieran con eso.
La reputación de Estados Unidos se ha visto afectada significativamente, especialmente desde el comienzo de la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, sobre la que muchos sostienen que Washington es cómplice debido a su apoyo al Tel Aviv.
Los estadounidenses árabes y musulmanes han advertido a los demócratas que no consideren que su voto es seguro, al señalar las posibles consecuencias electorales. Muchos ya están reteniendo su apoyo, frustrados por la alineación de ambos partidos en la política de Washington hacia Israel, uno de los pocos asuntos en los que ambos partidos encuentran un consenso poco común.
Los hombres latinos apoyan casi por igual a Harris y Trump
Los hombres latinos apoyan casi por igual a Kamala Harris y a Donald Trump, mientras que las mujeres prefieren a la vicepresidenta demócrata, afirmó este miércoles el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).
En una encuesta realizada hace un par de semanas se confirma la tendencia de voto de los hispanos, que suelen decantarse por los demócratas. Harris obtuvo cerca del 59% de apoyo en la intención de voto de los latinos frente al 31% de Trump, afirmó Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO en una rueda de prensa.
Pero existe "una brecha muy significativa en las preferencias de candidatos entre las latinas y los latinos", precisó. "Las latinas son mucho más propensas a apoyar a la vicepresidenta", con en torno al 60% de respaldo, mientras que los hombres están divididos entre Harris (46%) y Trump (42%), según un sondeo realizado en California, puntualizó.
Según dice, se ve "el mismo tipo de tendencia en todo el país". Harris pierde apoyo también entre los votantes varones negros, en comparación con otros demócratas a estas alturas de la campaña.
Al republicano le va bastante bien entre los latinos a pesar de sus comentarios intempestivos sobre inmigración.
El electorado latino es muy codiciado en los llamados estados bisagra o pendulares, que no se inclinan claramente por un partido. Y es que "al menos 17,5 millones de latinos votarán" a nivel nacional en las elecciones del 5 de noviembre, un número "récord", asegura Vargas. Así que si "ignoras a los votantes latinos, estás dejando votos sobre la mesa", agrega.