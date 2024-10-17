La cuenta regresiva para las elecciones presidenciales de Estados Unidos ya comenzó: el martes 5 de noviembre, en menos de un mes, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump medirán fuerzas para llegar a la Casa Blanca. En la antesala, una nueva encuesta del Public Religion Research Institute acaba de revelar la profunda división que existe entre los votantes de ambos partidos ante los temas que consideran más críticos para el país.

La encuesta, que incluyó la participación de más de 5.000 personas y se presentó este miércoles en la ciudad de Washington, reveló que los demócratas priorizan la salud de la democracia, mientras que los republicanos ubican la inmigración en lo más alto de su agenda.

"Hay cuatro (temas) que dominan entre los demócratas: la salud de nuestra democracia (61% de los encuestados), el aumento de los costos de vivienda y gastos diarios (57%), el aborto (55%) y la atención médica (52%)", señaló Robert P. Jones, fundador y presidente de Public Religion Research Institute, durante la presentación del sondeo.

Estas cifras contrastan con las prioridades de los votantes republicanos: la inmigración (71%), la economía (69%), la delincuencia (57%) y la salud de la democracia (51%).

Aunque los republicanos y los demócratas estuvieron relativamente cerca en el asunto de la salud de la democracia, Jones aclaró que para ambos partidos el término "significa algo muy diferente”.

También destacó que el tema principal de los republicanos, la inmigración, tuvo un gran salto desde las últimas elecciones. En 2020 alcanzó el 38%, lo que representa un aumento del 33% en estos cuatro años. En esa línea, Jones destacó que la inmigración solía abordarse de manera pragmática, pero ahora se ha convertido en una ideología: "Entre 2020 y 2024 se está pasando del muro al enemigo interno".

La encuesta además señaló otra división asimétrica entre los dos partidos, al mostrar que la mayoría de los republicanos y demócratas solo votarían por un candidato que comparta sus puntos de vista con respecto a la inmigración y el aborto, con un 59% de los republicanos a favor de la inmigración y un 56% de los demócratas a favor del aborto.

¿Mundos aparte?

A nivel general, un aplastante 94% de los republicanos cree que las cosas van en la dirección equivocada, en comparación con solo el 41% de los demócratas y el 70% de los independientes.

Al desglosar la intención de voto por etnias y afiliación religiosa, los electores nuevamente diferían enormemente si las elecciones fueran ya mismo. El 83% de los protestantes negros votarían por Harris, seguidos por el 67% de los pertenecientes a otras religiones no cristianas y el 61% de católicos hispánicos y el 58% judíos. Entre los no afiliados a ninguna religión, el 70% dijo que apoyaría a la vicepresidenta.

En contraste, Trump tiene el apoyo del 81% de los protestantes evangélicos blancos, el 61% de los católicos blancos y el 60% de los protestantes no evangélicos blancos.

El único tema en el que republicanos y demócratas están casi alineados es la fertilización in vitro, que se sitúa en el 88% entre los demócratas, el 86% entre los independientes y el 85% entre los republicanos.

El tema silencioso