El Líbano ya confirmó su primer caso de cólera desde que Israel intensificó la ofensiva sobre el país el pasado 23 de septiembre, alertó el Ministerio de Salud libanés este miércoles.

La entidad detalló que el lunes recibió la notificación de una posible infección en la región Akkar, en el norte del país. Una mujer de la localidad de Sammouniye fue hospitalizada con deshidratación grave y diarrea acuosa aguda.

Dos días después, este miércoles, se confirmó el caso y se diagnosticó a la paciente. En consecuencia, el Ministerio de Salud del Líbano informó que está recopilando muestras para detectar posibles infecciones adicionales, especialmente entre quienes estuvieron en contacto cercano con la paciente.

La entidad aseguró que ya investiga si agua contaminada pudo ser la fuente del brote. En esa línea, informó que activará su plan nacional de respuesta al cólera con medidas de contención.

Riesgo “muy alto” de propagación

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el riesgo de propagación de cólera en el Líbano es “muy alto” debido al desplazamiento masivo de la población.

Los ataques israelíes contra el país ya se han extendido por semanas y las personas han sido obligadas a huir de sus hogares. Estos desplazamientos han generado hacinamiento en los refugios, además de preocupaciones sobre la propagación de enfermedades infecciosas.

En una rueda de prensa, el representante de la OMS en el Líbano, Abdul Nasir Abubakar, alertó que la población del país no tiene inmunidad contra la enfermedad desde hace décadas. El país sufrió un leve brote en el año 2022, pero fue en 1993 cuando se consideró erradicada.

El cólera, una enfermedad transmitida por el agua, puede causar diarrea potencialmente mortal, especialmente en niños desnutridos menores de cinco años.

Israel ataca a Cruz Roja y misión de la ONU

Este miércoles, la Cruz Roja Libanesa informó que dos paramédicos resultaron heridos en un ataque que alcanzó la aldea de Jwaya, en el sur del Líbano, mientras llevaban a cabo una misión de rescate en coordinación con la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL).

Además, un tanque Merkava israelí disparó contra una torre de vigilancia de los cascos azules de la ONU en Kfar Kela, al sur del Líbano.

Este ataque, que resultó en la destrucción de dos cámaras y daños a la torre, subraya los crecientes riesgos que enfrentan las fuerzas de la ONU, quienes han estado bajo el constante asedio de Israel. De hecho, Tel Aviv exigió recientemente que los llamados cascos azules abandonaran el Líbano.

En respuesta, el portavoz de la FPNUL, Andrea Tenenti, reiteró que la fuerza de la ONU no abandonará sus posiciones, a pesar de los ataques “directos y deliberados” del Ejército israelí.