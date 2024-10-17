Las relaciones comerciales entre Türkiye y Venezuela se fortalecen: las ganancias reportadas alcanzan cientos de millones de dólares solo este año, según destacó el presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano aseguró desde Caracas que el volumen comercial entre las dos naciones había alcanzado aproximadamente los 500 millones de dólares en 2024, con la expectativa de superar los 800 millones de dólares para fin de año. También destacó la importancia de aumentar las inversiones.

Maduro explicó que Türkiye, con su privilegiada posición geopolítica, es una de las potencias emergentes del siglo XXI. De hecho, durante su intervención se refirió al presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, como su “hermano”. En esa línea, destacó la "relación modelo" entre las dos naciones en lo político, económico, social y cultural.

De hecho, la Segunda Feria de Productos de Exportación de Türkiye, celebrada en Caracas a finales de septiembre, fue una oportunidad para destacar el beneficio mutuo de los vínculos comerciales. Inaugurada por Maduro, contó con la participación de 25 empresas de turcas que mostraron sus productos. Además, 14 empresas de la Asociación de Exportadores del Sudeste de Anatolia (GAİB) asistieron para participar en reuniones.