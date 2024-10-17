AMÉRICA LATINA
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Türkiye y Venezuela refuerzan sus relaciones comerciales
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el volumen comercial con Türkiye, alcanzó cerca de 500 millones de dólares en 2024. Se espera que alcance los 800 millones para fin de año.
Türkiye y Venezuela refuerzan sus relaciones comerciales
Maduro explicó que Türkiye, con su privilegiada posición geopolítica, es una de las potencias emergentes del siglo XXI. Foto: Getty Images / Getty Images
Por Redacción

Las relaciones comerciales entre Türkiye y Venezuela se fortalecen: las ganancias reportadas alcanzan cientos de millones de dólares solo este año, según destacó el presidente Nicolás Maduro. El mandatario venezolano aseguró desde Caracas que el volumen comercial entre las dos naciones había alcanzado aproximadamente los 500 millones de dólares en 2024, con la expectativa de superar los 800 millones de dólares para fin de año. También destacó la importancia de aumentar las inversiones.

Maduro explicó que Türkiye, con su privilegiada posición geopolítica, es una de las potencias emergentes del siglo XXI. De hecho, durante su intervención se refirió al presidente de este país, Recep Tayyip Erdogan, como su “hermano”. En esa línea, destacó la "relación modelo" entre las dos naciones en lo político, económico, social y cultural.

De hecho, la Segunda Feria de Productos de Exportación de Türkiye, celebrada en Caracas a finales de septiembre, fue una oportunidad para destacar el beneficio mutuo de los vínculos comerciales. Inaugurada por Maduro, contó con la participación de 25 empresas de turcas que mostraron sus productos. Además, 14 empresas de la Asociación de Exportadores del Sudeste de Anatolia (GAİB) asistieron para participar en reuniones.

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En su discurso durante ese evento, el embajador de Türkiye en Caracas, Aydan Karamanoğlu, señaló que Venezuela es uno de los países clave en la política de acercamiento de Ankara a América Latina. Por lo que tiene el potencial significativo. Enfatizó en que, en los últimos años, Venezuela se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de Türkiye en la región.

El embajador Karamanoğlu reiteró el compromiso de su nación con la prosperidad y la estabilidad de Venezuela, rechazando las intervenciones externas y las sanciones coercitivas unilaterales. Enfatizó que estas sanciones injustas dañan al pueblo venezolano y obstaculizan el libre comercio entre las naciones, y aseguró que Türkiye seguirá apoyando a Venezuela como lo ha hecho en el pasado.

FUENTE:TRT Español y agencias
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