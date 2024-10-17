ORIENTE MEDIO
Ataque mata a Yahya Sinwar, líder de Hamás, en Gaza: medios israelíes
Sinwar era un objetivo de Tel Aviv, que lo acusaba de ser el autor intelectual del ataque transfronterizo liderado por Hamás el 7 de octubre.
Yahya Sinwar, fue sucesor de Ismail Haniye en el liderazgo de Hamás. / Foto: AP / AP
Por Redacción
17 de octubre de 2024

Un ataque de Israel mató al líder político de Hamás, Yahya Sinwar, en Gaza, reportan medios israelíes.

Las emisoras KAN y N12 News citaron a funcionarios del gobierno israelí que señalaron este jueves que Sinwar estaba muerto.

Todavía no hay una confirmación oficial de Hamás.

El Ejército de Israel dijo anteriormente que estaba verificando la posibilidad de que una ofensiva que lanzó en Gaza hubiera matado a Sinwar. Según las fuerzas de Tel Aviv esta acción militar tenía como objetivo a tres combatientes de la resistencia palestina

Sinwar fue nombrado líder de Hamás tras el asesinato de su predecesor Ismail Haniyeh en Teherán, Irán, en julio pasado.

Yahya Sinwar era el líder de Hamás más buscado por Israel, que lo acusó de planear el ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023 que lideró el grupo de resistencia palestino y que llevó a Israel a lanzar una devastadora ofensiva en Gaza que ha matado a más de 42.000 personas, según las autoridades de salud locales.

Un año después de la brutal agresión israelí, grandes extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.

FUENTE:TRT Español y agencias
