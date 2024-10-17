Un ataque de Israel mató al líder político de Hamás, Yahya Sinwar, en Gaza, reportan medios israelíes.

Las emisoras KAN y N12 News citaron a funcionarios del gobierno israelí que señalaron este jueves que Sinwar estaba muerto.

Todavía no hay una confirmación oficial de Hamás.

El Ejército de Israel dijo anteriormente que estaba verificando la posibilidad de que una ofensiva que lanzó en Gaza hubiera matado a Sinwar. Según las fuerzas de Tel Aviv esta acción militar tenía como objetivo a tres combatientes de la resistencia palestina