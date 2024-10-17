La Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU), reconocida como la mayor unión de radiodifusión del mundo, celebrará su 61ª Asamblea General y reuniones relacionadas en Estambul, bajo el patrocinio de TRT.

El evento, que se desarrollará del 18 al 23 de octubre de 2024, reunirá a más de 400 directivos y profesionales de casi 60 países y girará en torno al tema “Inteligencia Artificial, Radiodifusión y Sociedad”.

La corporación de radiotelevisión pública turca TRT será la anfitriona de la organización, que agrupa a 230 miembros de 65 países y alcanza a una audiencia global de 3.500 millones de personas. También, se celebrará el decimotercer festival de la canción de la TV de la ABU.

Inteligencia Artificial en el centro del debate

El evento dará inicio con reuniones de comités y sesiones generales programadas entre el 18 y el 23 de octubre de 2024. Durante cinco días, la reunión abordará temas clave sobre el impacto de la inteligencia artificial en la radiodifusión y en la sociedad.

El director general de TRT, Mehmet Zahid Sobacı, quien también preside la ABU desde 2023, liderará los encuentros, que contarán con la participación de más de 400 ejecutivos de radiodifusoras de casi 60 países.