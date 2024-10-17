La Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU), reconocida como la mayor unión de radiodifusión del mundo, celebrará su 61ª Asamblea General y reuniones relacionadas en Estambul, bajo el patrocinio de TRT.
El evento, que se desarrollará del 18 al 23 de octubre de 2024, reunirá a más de 400 directivos y profesionales de casi 60 países y girará en torno al tema “Inteligencia Artificial, Radiodifusión y Sociedad”.
La corporación de radiotelevisión pública turca TRT será la anfitriona de la organización, que agrupa a 230 miembros de 65 países y alcanza a una audiencia global de 3.500 millones de personas. También, se celebrará el decimotercer festival de la canción de la TV de la ABU.
Inteligencia Artificial en el centro del debate
El evento dará inicio con reuniones de comités y sesiones generales programadas entre el 18 y el 23 de octubre de 2024. Durante cinco días, la reunión abordará temas clave sobre el impacto de la inteligencia artificial en la radiodifusión y en la sociedad.
El director general de TRT, Mehmet Zahid Sobacı, quien también preside la ABU desde 2023, liderará los encuentros, que contarán con la participación de más de 400 ejecutivos de radiodifusoras de casi 60 países.
Las discusiones se centrarán en cómo la inteligencia artificial transformará el futuro de la radiodifusión, el proceso de digitalización y sus implicaciones sociales.
TRT Music transmitirá el 13.° Festival de canciones de la ABU
Uno de los eventos destacados de la Asamblea será el 13.° Festival de Canciones de la TV de la ABU, que se llevará a cabo el domingo 20 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Lütfi Kırdar de Estambul.
El festival tiene como objetivo celebrar la diversidad musical de la región de Asia-Pacífico, con la participación de artistas de 11 países. Türkiye estará representada por Sinan Akçıl, y el evento será transmitido en vivo por TRT Music.
Posteriormente el martes 22 de octubre, la Ceremonia Oficial de Apertura de la 61.ª Asamblea contará con discursos del director de Comunicaciones, Fahrettin Altun. También del director general de TRT y presidente de la ABU, Mehmet Zahid Sobacı, y del secretario general de la ABU, Ahmed Nadeem.
En la misma jornada, se llevará a cabo la Ceremonia de Premios de la ABU, donde se reconocerán a los ganadores de las 15 categorías de su competencia, que abarca televisión, radio y medios digitales.