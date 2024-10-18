De “niveles catastróficos de hambre” a un “posible traslado forzoso de civiles”: esas son las dos alarmas que la ONU acaba de encender sobre Gaza en medio de la brutal ofensiva de Israel que cumple más de un año sembrando devastación en el enclave.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que lo alarmaron los hallazgos de un informe “que indica que el alto nivel de desplazamiento y las restricciones a los flujos de la ayuda humanitaria significan que la gente en Gaza se enfrenta a niveles catastróficos de hambre”.

En su perfil de X, Guterres insistió en que “se avecina una hambruna” y recalcó que “esto es intolerable”. También enfatizó en que los pasos fronterizos en el enclave “deben abrirse de inmediato” para hacer llegar la ayuda humanitaria.

En la misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó los resultados del informe como "más que aterradores". También señaló a Israel como el principal responsable de la situación en Gaza.

"Esta crisis es principalmente consecuencia de las decisiones tomadas por las autoridades israelíes. Está en su poder cambiar la situación urgentemente", expresó Turk en una rueda de prensa este jueves. Pero los incesantes bombardeos de Tel Aviv contra Gaza, sumados a su férreo asedio ahora concentrado en el norte del enclave, parecen demostrar que las fuerzas sionistas no tienen intención de retirarse.

De hecho, el Alto Comisionado manifestó su profunda preocupación por el posible traslado forzoso de civiles en el norte de Gaza, que Israel ordenó el 6 de septiembre, y advirtió que tales acciones podrían constituir un "crimen de guerra".

"El traslado forzoso de una gran parte de la población del norte de Gaza equivaldría a un crimen de guerra. Hago un llamado a Israel para que facilite de inmediato el flujo masivo de ayuda humanitaria que se necesita en todas las zonas de Gaza", dijo.

Turk sostuvo que el mundo se encuentra en "un período peligroso de la historia". Y añadió en que "el desprecio y la falta de respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por el derecho internacional de los derechos humanos están alcanzando un crescendo ensordecedor".

En ese sentido recordó que "la potencia ocupante Israel" está obligada por el DIH a facilitar el flujo de alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria en Gaza. Aunque destacó que "desafortunadamente, la realidad sobre el terreno es que sólo llega un mínimo de ayuda".