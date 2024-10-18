De “niveles catastróficos de hambre” a un “posible traslado forzoso de civiles”: esas son las dos alarmas que la ONU acaba de encender sobre Gaza en medio de la brutal ofensiva de Israel que cumple más de un año sembrando devastación en el enclave.
El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que lo alarmaron los hallazgos de un informe “que indica que el alto nivel de desplazamiento y las restricciones a los flujos de la ayuda humanitaria significan que la gente en Gaza se enfrenta a niveles catastróficos de hambre”.
En su perfil de X, Guterres insistió en que “se avecina una hambruna” y recalcó que “esto es intolerable”. También enfatizó en que los pasos fronterizos en el enclave “deben abrirse de inmediato” para hacer llegar la ayuda humanitaria.
En la misma línea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó los resultados del informe como "más que aterradores". También señaló a Israel como el principal responsable de la situación en Gaza.
"Esta crisis es principalmente consecuencia de las decisiones tomadas por las autoridades israelíes. Está en su poder cambiar la situación urgentemente", expresó Turk en una rueda de prensa este jueves. Pero los incesantes bombardeos de Tel Aviv contra Gaza, sumados a su férreo asedio ahora concentrado en el norte del enclave, parecen demostrar que las fuerzas sionistas no tienen intención de retirarse.
De hecho, el Alto Comisionado manifestó su profunda preocupación por el posible traslado forzoso de civiles en el norte de Gaza, que Israel ordenó el 6 de septiembre, y advirtió que tales acciones podrían constituir un "crimen de guerra".
"El traslado forzoso de una gran parte de la población del norte de Gaza equivaldría a un crimen de guerra. Hago un llamado a Israel para que facilite de inmediato el flujo masivo de ayuda humanitaria que se necesita en todas las zonas de Gaza", dijo.
Turk sostuvo que el mundo se encuentra en "un período peligroso de la historia". Y añadió en que "el desprecio y la falta de respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por el derecho internacional de los derechos humanos están alcanzando un crescendo ensordecedor".
En ese sentido recordó que "la potencia ocupante Israel" está obligada por el DIH a facilitar el flujo de alimentos, suministros médicos y ayuda humanitaria en Gaza. Aunque destacó que "desafortunadamente, la realidad sobre el terreno es que sólo llega un mínimo de ayuda".
Tel Aviv continúa sus masacres
Israel no le ha dado tregua al asediado enclave durante más de un año y sus ataques siguen matando palestinos a un ritmo alarmante. Este jueves, un bombardeo de Tel Aviv cobró la vida de al menos 22 civiles en una escuela que albergaba a personas desplazadas en Yabalia, en el norte de Gaza, según informó una fuente médica.
El ataque se dirigió contra la escuela Abu Hussein, mientras los desplazados almorzaban, según un comunicado del gobierno del enclave. Se teme que el número de fallecidos aumente, añadió la fuente.
En el centro de Gaza, también Israel mató al menos a 10 palestinos, entre ellos tres niños y su madre. Varios más resultaron heridos en otro ataque aéreo, según confirmó una fuente médica. Las víctimas murieron cuando un misil impactó una casa familiar en el campo de refugiados de Maghazi. Testigos informaron que la vivienda quedó completamente destruida.
Además, ataques aéreos este jueves destruyeron dos mezquitas en el área de Musbah, en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Desde el inicio de la ofensiva, Tel Aviv ha destruido 814 mezquitas en todo el enclave y ha causado daños en otras 148, de acuerdo con la oficina de prensa del gobierno de Gaza.
Israel lanzó una brutal ofensiva contra Gaza tras la incursión transfronteriza de Hamás el 7 de octubre de 2023. Además lleva meses desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto al fuego inmediato.
En un año y 11 días de incesantes bombardeos, Tel Aviv ha matado a más de 42.400 personas, la mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 99.100, según las autoridades locales de salud.
La ofensiva ha llevado al desplazamiento de casi toda la población de Gaza, que sufre un severo bloqueo, agravando la escasez de alimentos, agua potable y medicinas. En consecuencia, Israel enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave.