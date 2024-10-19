En los últimos días se conoció que Corea del Norte podría estar involucrada en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que se espera que miles de sus soldados se unan a las fuerzas rusas en su ofensiva contra Kiev.

El propio presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el pasado miércoles 16 de octubre que su país ahora está luchando contra "dos estados", ya que Corea del Norte está suministrando armas y también tropas al ejército de Moscú.

En su discurso, Zelenskyy aseguró que los norcoreanos llegarán a Rusia para trabajar en sus fábricas, ya que tienen puestos vacantes porque muchos ciudadanos murieron en la guerra, y también como “personal para el ejército ruso”. “Rusia, y sus cómplices, quieren más guerras”, sostuvo.

Asimismo, el medio de comunicación estadounidense Politico citó una fuente militar ucraniana diciendo que 3.000 soldados norcoreanos formarán parte del llamado Batallón Buryat. Buriatia es una región remota de Rusia que limita con Mongolia, y que el Kremlin ha usado frecuentemente para reclutar militares.

Sin embargo, The Kyiv Independent asegura que Corea del Norte enviará hasta 10.000 soldados a Rusia para reforzar sus fuerzas.

La antigua Unión Soviética fue un aliado crucial de Corea del Norte durante la Guerra Fría, cuando brindó ayuda económica, apoyo militar y respaldo diplomático a Pionyang contra su rival pro-occidental del sur.

Pero la cooperación entre Moscú y Pionyang creció significativamente después de 2022, ya que ambas naciones forjaron un nuevo vínculo para frenar la influencia occidental en sus regiones.

¿Un error de cálculo?

El apoyo militar de Corea del Norte a Moscú sigue a la incursión ucraniana en la región de Kursk, en el sur de Rusia, en agosto. La invasión fue aclamada por comentaristas pro-occidentales, que la compararon con la batalla de Gettysburg.

Sin embargo, la incursión podría haber "arrastrado involuntariamente" a Corea del Norte a la guerra.