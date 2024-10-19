En los últimos días se conoció que Corea del Norte podría estar involucrada en la guerra entre Rusia y Ucrania, y que se espera que miles de sus soldados se unan a las fuerzas rusas en su ofensiva contra Kiev.
El propio presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el pasado miércoles 16 de octubre que su país ahora está luchando contra "dos estados", ya que Corea del Norte está suministrando armas y también tropas al ejército de Moscú.
En su discurso, Zelenskyy aseguró que los norcoreanos llegarán a Rusia para trabajar en sus fábricas, ya que tienen puestos vacantes porque muchos ciudadanos murieron en la guerra, y también como “personal para el ejército ruso”. “Rusia, y sus cómplices, quieren más guerras”, sostuvo.
Asimismo, el medio de comunicación estadounidense Politico citó una fuente militar ucraniana diciendo que 3.000 soldados norcoreanos formarán parte del llamado Batallón Buryat. Buriatia es una región remota de Rusia que limita con Mongolia, y que el Kremlin ha usado frecuentemente para reclutar militares.
Sin embargo, The Kyiv Independent asegura que Corea del Norte enviará hasta 10.000 soldados a Rusia para reforzar sus fuerzas.
La antigua Unión Soviética fue un aliado crucial de Corea del Norte durante la Guerra Fría, cuando brindó ayuda económica, apoyo militar y respaldo diplomático a Pionyang contra su rival pro-occidental del sur.
Pero la cooperación entre Moscú y Pionyang creció significativamente después de 2022, ya que ambas naciones forjaron un nuevo vínculo para frenar la influencia occidental en sus regiones.
¿Un error de cálculo?
El apoyo militar de Corea del Norte a Moscú sigue a la incursión ucraniana en la región de Kursk, en el sur de Rusia, en agosto. La invasión fue aclamada por comentaristas pro-occidentales, que la compararon con la batalla de Gettysburg.
Sin embargo, la incursión podría haber "arrastrado involuntariamente" a Corea del Norte a la guerra.
El hecho de que tropas extranjeras ingresaran en territorio ruso le dio a Moscú una justificación para aprovechar su reciente acuerdo de asociación estratégica con Corea del Norte de junio de 2024, que establece apoyo militar mutuo si cualquiera de las naciones es atacada por fuerzas extranjeras.
El Instituto para el Estudio de la Guerra citó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que el acuerdo entre Rusia y Corea del Norte es “inequívoco” en su provisión de “cooperación mutua de defensa y seguridad”.
“El Kremlin probablemente está utilizando la provisión de ‘defensa mutua’ del acuerdo para proporcionar una justificación legal para el despliegue de soldados norcoreanos en la zona de combate en Rusia en respuesta a la incursión ucraniana en el Óblast de Kursk”, señaló.
Aliado en tiempos de guerra
No es la primera vez que Corea del Norte ha brindado apoyo militar a Rusia en su batalla contra Ucrania. Anteriormente también envió misiles y proyectiles de artillería.
Putin dijo que la relación entre ambos países se llevaría a un "nuevo nivel" cuando firmó el acuerdo de asociación en junio. El comercio de misiles ha sido menos publicitado, aunque informes de inteligencia desclasificados de EE.UU. han vinculado directamente fragmentos de cohetes encontrados en Ucrania con imágenes de Kim Jong-un visitando una fábrica de misiles.
Desde febrero de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania, Rusia recibió duras sanciones occidentales, lo que ha limitado su acceso a mercados de armas y la ha llevado a recurrir a fuentes no convencionales como Corea del Norte.
Los informes indican que Pionyang habría suministrado a Rusia cantidades significativas de proyectiles de artillería y otros armamentos que han sido cruciales para las fuerzas rusas.
A cambio, es probable que Corea del Norte haya recibido mayor acceso a tecnología rusa y posiblemente combustible, algo crítico para un país que sufre amplias sanciones económicas y aislamiento diplomático.