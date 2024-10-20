Los ataques de Israel no dan respiro en Gaza y los palestinos soportan diariamente horrores indescriptibles. El norte del enclave se encuentra bajo un asedio asfixiante: no entra ayuda humanitaria, las comunicaciones están interrumpidas y los bombardeos son constantes. Uno de ellos impactó este sábado contra edificios residenciales, matando al menos a 87 personas.

El ejército israelí cometió "una horrible masacre que hasta ahora ha cobrado la vida de 73 mártires y ha dejado decenas de heridos y desaparecidos, la mayoría de ellos niños y mujeres, tras bombardear áreas residenciales densamente pobladas desde el aire", dijo la oficina la Oficina de Medios de Gaza.

"El ejército de ocupación israelí continúa su clara campaña de limpieza étnica, exterminio y genocidio, esta vez en Beit Lahia, en el norte de Gaza", añadió el comunicado.

Luego, Mahmud Bassal, portavoz de la oficina, indicó que aún hay palestinos bajo los escombros.

La ofensiva sobre la zona ha continuado cobrándose la vida de palestinos este domingo. Al menos tres palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque aéreo israelí a primera hora en el campo de refugiados de Jabalia, reportó la agencia Anadolu. Testigos presenciales dijeron que el ataque tuvo como objetivo una casa.

Ofensiva en norte de Gaza mata a 400 palestinos en 15 días

Los ataques de israelí han matado al menos a 400 palestinos en las últimas dos semanas tan solo en el norte de Gaza, según informó la Defensa Civil del enclave.

"Hemos encontrado más de 400 muertos en los diferentes sectores que han sido atacados de la gobernación de Gaza Norte, que incluye la ciudad de Jabaliya y su campo de refugiados y las ciudades de Beit Lahia y Beit Hanun, desde el inicio de la operación militar", señaló Mahmud Basal, portavoz de la entidad, en diálogo con la agencia de noticias AFP.