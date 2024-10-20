La reticencia del Gobierno de Tel Aviv para alcanzar un alto el fuego y un intercambio de rehenes no son una novedad. Para la administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, las negociaciones han servido como método de distracción para ampliar fronteras y masacrar palestinos. Mientras tanto, el genocidio prosigue impune en Gaza y la agresión se ha extendido al Líbano.

Pero ¿por qué mantener ese estado de “guerra perpetua”? El Gobierno israelí está motivado por la ideología sionista, que busca “redimir” Palestina. Netanyahu necesita aferrarse al poder para mantener su inmunidad ante los casos de corrupción que le acechan. A esto se suma otro factor: desde octubre de 2023, la industria armamentística estadounidense no ha parado de beneficiarse.

Voracidad territorial

La historia de Palestina e Israel está marcada por múltiples negociaciones de paz. Pero todas tuvieron un mismo resultado: la intensificación de la expansión territorial sionista mediante la construcción de colonias, muros y la confiscación de tierras, junto con un incremento exponencial de la violencia contra la población palestina.

La voracidad territorial del sionismo nunca se sacia. Ya lo auguraba el líder sionista Ben Gurión: “Un estado judío en una parte de Palestina no es un final, sino un principio… No tengo ninguna duda (…) de que nada nos impedirá asentarnos en todo el resto del país”.

La política regional de sus sucesores ha seguido esa directriz, en detrimento de la población palestina.

Fundamentalismo sionista o neosionimo: de movimiento colono a gobierno

La guerra israelí frente a sus vecinos árabes en 1967 generó un ansia por colonizar los nuevos territorios de Palestina (llamada por los sionistas “La Tierra de Israel”). Según el ideario religioso sionista, era el momento óptimo para “redimir el país”. Es decir, recuperar el Israel bíblico (que incluiría Gaza, Jerusalén y Cisjordania). Lo conseguirían mediante la colonización de los nuevos territorios ocupados.

El fundamentalismo religioso sionista ha tenido siempre como objetivo cumplir con lo que consideran un deber religioso: “conquistar, poseer y colonizar la tierra prometida”, tal y como hiciera Josué en las batallas bíblicas, aunque fuera por la fuerza.

La cuestión es que ese sector de la sociedad colona, aliado con la ultraderecha más racista, lidera el gobierno actual, presidido por Netanyahu y reforzado por los fanáticos supremacistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

¿Por qué fracasaron las negociaciones de paz previas?

La premisa ideológica del sionismo sostiene que los judíos son el pueblo elegido por Dios y que, como mínimo, toda la Palestina histórica les pertenece. Esto es incompatible con una paz regional: ¿cómo podría ser posible colonizar y expulsar a la población autóctona palestina sin que esta opusiera resistencia? Por ello, Israel siempre utilizó “procesos” o “planes de paz” para sortear la presión internacional y proseguir su colonización.

El “Proceso de Paz de Oslo” de 1993 fue un infructuoso esfuerzo diplomático, destinado al fracaso partiendo de su falsa premisa: “Los dos bandos son iguales”. Es precisamente la asimetría de las partes lo que lo llevó al fracaso. Un proceso de paz que tuvo más de proceso que de paz.

Por otra parte, Israel se negó a solucionar el estatus de Jerusalén, que según el Derecho Internacional está dividida. Asimismo, relegó a un futuro incierto el abordaje de un eventual regreso e indemnización de los refugiados palestinos tras la Nakba, o la limpieza étnica de Palestina. Tampoco se decidieron fronteras definitivas, por lo que Israel sigue siendo un estado expansionista sin fronteras oficiales. Además, el gabinete se negó a resolver la principal traba para la paz: las colonias de asentamiento en Cisjordania y Jerusalén Este.

La “Hoja de ruta para la paz”: otra frustración

La “Hoja de ruta para la paz” fue un plan trazado en el 2003 por el Cuarteto de Oriente Medio, conformado por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, con el objetivo de resolver el “conflicto” y crear un Estado palestino para el 2005.

El problema es que el documento imponía a la Autoridad Palestina la responsabilidad de avanzar de fase y le obligaba a reprimir la resistencia anticolonial, mientras Israel asesinaba a los líderes más moderados de Hamás. Asimismo, no obligaba a Israel a cumplir con el Derecho Internacional y desmantelar las colonias de asentamiento. Ni siquiera mencionaba el muro de apartheid construido desde el 2002 dentro de tierras palestinas, algo que el Tribunal Internacional de la Haya había declarado “ilegal.” Otro fracaso.

La muerte o asesinato de Arafat