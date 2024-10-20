Cuba se prepara para la inminente llegada del huracán Óscar, que golpearía la isla como categoría uno en medio de un apagón que afecta a casi todo el país.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció el sábado por la noche que se está trabajando “arduamente para la protección del pueblo y los recursos económicos ante la inminencia del huracán Óscar".
El mandatario añadió que, al mismo tiempo, se está atendiendo la situación energética de la isla, que ha pasado su segunda noche a oscuras.
En medio del gradual restablecimiento del servicio eléctrico en el país, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que se espera que Óscar, que avanza con vientos de 139 km/h, alcance el este de Cuba el domingo, donde se prevén fuertes lluvias.
Restablecimiento de energía eléctrica
Este sábado más de 10 millones de habitantes amanecieron sin energía eléctrica debido a una avería en la principal central termoeléctrica de la isla que provocó la desconexión del sistema electroenergético nacional.
Este domingo, las autoridades anunciaron que después de intensos esfuerzos se ha comenzado a restablecer el suministro eléctrico en varias zonas, incluida la capital, La Habana.
El presidente Díaz-Canel ha señalado que las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico cubano son causadas por el embargo que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962 y que les dificulta adquirir combustible para sus centrales eléctricas.
Según informó el Ministerio de Energía y Minas, el país consume ocho millones de toneladas de combustible al año, de las cuales solo tres millones provienen de la producción nacional.
Por estos motivos, Cuba suele apoyarse en Venezuela, Rusia y México para satisfacer sus necesidades energéticas. Asimismo, el gobierno ha comenzado a arrendar plantas eléctricas flotantes para mitigar los cortes de energía y mejorar la capacidad de producción.