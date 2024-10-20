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Rusia busca desafiar la “hegemonía de Occidente” en la cumbre BRICS
En la cumbre en Kazán, que reunirá a líderes mundiales, Moscú buscará demostrar que el mundo multipolar es una realidad y que el BRICS se ha consolidado como alternativa a las presiones de Occidente.
Rusia busca desafiar la “hegemonía de Occidente” en la cumbre BRICS
La cumbre de alto perfil se realizará en Kazán, Rusia. / Foto: AP. / AP
Por Redacción

Rusia reunirá esta semana a dos docenas de líderes mundiales en el marco de una cumbre del grupo BRICS, la alianza de economías emergentes que se ha consolidado como una alternativa a Occidente en los últimos años.

La cumbre será el encuentro diplomático internacional más grande que se lleve a cabo en Rusia desde que comenzó el conflicto en Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, buscará demostrar que los intentos de Occidente por aislar a Moscú tras la ofensiva de más de dos años y medio no tuvieron el éxito esperado.

Los principales puntos de la agenda de la cumbre incluyen la propuesta de Putin para un sistema de pagos liderado por los BRICS que compita con SWIFT, la red financiera internacional de la que los bancos rusos fueron excluidos en 2022. Otro tema clave es el conflicto en Oriente Medio.

Moscú ha hecho de la expansión del grupo BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un pilar de su política exterior.

El Kremlin ha presentado esta reunión como un triunfo diplomático que ayudará a construir una alianza capaz de desafiar la "hegemonía de Occidente”.

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Por su parte, Estados Unidos ha descartado la idea de que los BRICS puedan convertirse en un "rival geopolítico", pero ha expresado preocupación por la destreza diplomática que está mostrando Moscú mientras sigue el conflicto en Ucrania.

Entre los líderes que asistirán al evento, que se celebrará del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Kazán, se encuentran el secretario general de la ONU, António Guterres; presidente de China, Xi Jinping; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. Se espera que también participe el primer ministro indio, Narendra Modi.

Un prototipo de multipolaridad

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En los últimos años, Rusia ha fortalecido sus lazos con China, Irán y Corea del Norte, tres adversarios de Washington.

Al reunir a los BRICS en Kazán, el Kremlin "quiere mostrar que Rusia no está aislada, que tiene socios y aliados", indica el analista político de Moscú Konstantin Kalachev a la agencia de noticias AFP.

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Putin no asistió a la cumbre anterior del grupo en Sudáfrica, ya que pesaba sobre él una acusación de la Corte Penal Internacional por deportación ilegal de niños en el marco del conflicto con Ucrania, y el país africano es miembro del tribunal.

Pero ahora, el Kremlin buscará demostrar que hay una "alternativa a la presión occidental y que el mundo multipolar es una realidad", indica Kalachev, refiriéndose a los esfuerzos de Moscú por equilibrar el poder de Occidente con el de otras regiones.

Asimismo, Moscú ha dicho que quiere que los asuntos globales se guíen por el derecho internacional, "no por las reglas establecidas por algunos estados, en particular Estados Unidos".

"Creemos que el BRICS es un prototipo de multipolaridad, una estructura que une a los hemisferios Sur y Este sobre los principios de soberanía y respeto mutuo", afirmó Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

"Lo que está haciendo el grupo es construir, ladrillo a ladrillo, un puente hacia un orden mundial más democrático y justo", agregó.

Fundado con cuatro miembros en 2009, BRICS ha crecido para incluir a otras naciones: primero a Sudáfrica, y luego en 2023 a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Según Ushakov, todos los miembros del grupo estarán representados en Kazán por sus líderes, excepto Arabia Saudita, que enviará a su ministro de Relaciones Exteriores.

FUENTE:AFP
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