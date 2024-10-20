La Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU) celebra su 61° Asamblea General y reuniones relacionadas en Estambul. El evento es organizado por TRT bajo el tema "Inteligencia Artificial, Radiodifusión y Sociedad".

La ABU, reconocida como la unión de radiodifusión más grande del mundo, alcanza a aproximadamente 3.500 millones de espectadores y cuenta con 230 miembros de 65 países.

Este domingo, durante la tercera jornada del evento se realizaron la reunión presidencial de la entidad, así como la reunión de su junta, lideradas por el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci.

En este marco, el director general de TRT, quien también preside la ABU desde 2023, destacó la importancia de estos encuentros. “Nos esforzaremos por debatir los desafíos que enfrenta el sector de los medios, intercambiar ideas y, por supuesto, tomar decisiones importantes que darán forma al futuro de la ABU”, afirmó Mehmet Zahid Sobaci.

También se celebraron las reuniones del Comité Técnico y del Grupo Deportivo, así como el Foro de Radiodifusión.

Asimismo, representantes de diferentes países llevaron a cabo reuniones bilaterales. Durante ellas, Türkiye, Indonesia y Mongolia evaluaron oportunidades de colaboración.