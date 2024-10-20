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La Asamblea General de la ABU debate el futuro de los medios en Estambul
Organizada por TRT, la 61° Asamblea General de la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico profundiza en el impacto de la IA en la radiodifusión y los nuevos desafíos de la industria.
La Asamblea General de la ABU debate el futuro de los medios en Estambul
La ABU llega a una audiencia de aproximadamente 3.500 millones de personas. / Foto: AA. / AA
Por Redacción

La Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico (ABU) celebra su 61° Asamblea General y reuniones relacionadas en Estambul. El evento es organizado por TRT bajo el tema "Inteligencia Artificial, Radiodifusión y Sociedad".

La ABU, reconocida como la unión de radiodifusión más grande del mundo, alcanza a aproximadamente 3.500 millones de espectadores y cuenta con 230 miembros de 65 países.

Este domingo, durante la tercera jornada del evento se realizaron la reunión presidencial de la entidad, así como la reunión de su junta, lideradas por el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobaci.

En este marco, el director general de TRT, quien también preside la ABU desde 2023, destacó la importancia de estos encuentros. “Nos esforzaremos por debatir los desafíos que enfrenta el sector de los medios, intercambiar ideas y, por supuesto, tomar decisiones importantes que darán forma al futuro de la ABU”, afirmó Mehmet Zahid Sobaci.

También se celebraron las reuniones del Comité Técnico y del Grupo Deportivo, así como el Foro de Radiodifusión.

Asimismo, representantes de diferentes países llevaron a cabo reuniones bilaterales. Durante ellas, Türkiye, Indonesia y Mongolia evaluaron oportunidades de colaboración.

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13° Festival de Canciones

Uno de los eventos destacados de la Asamblea es el 13° Festival de Canciones de la TV de la ABU, que se lleva a cabo este domingo 20 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Lütfi Kırdar de Estambul.

El objetivo de este festival es celebrar la riqueza cultural de la región de Asia-Pacífico, con la participación de artistas de 11 países.

Por otro lado, el martes 22 de octubre se celebrará la Ceremonia Oficial de Apertura de la Asamblea, que contará con los discursos del director de Comunicaciones de Türkiye, Fahrettin Altun, el director general de TRT y presidente de la ABU, Mehmet Zahid Sobaci, y el secretario general de la ABU, Ahmet Nadeem.

Luego, esa misma noche también se llevará a cabo la Ceremonia de los Premios ABU, donde se reconocerán a los ganadores de las 15 categorías de su competencia, que incluyen televisión, radio y medios digitales.

FUENTE:TRT Español y agencias
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