Fetullah Gulen, el cerebro del intento de golpe de Estado en Türkiye en 2016, murió en Pensilvania Estados Unidos, según reportes. Tenía 83 años.

Herkul, un sitio web que publica los sermones propagandísticos de Gulen, escribió en su cuenta X que Gulen había muerto la noche de este domingo en el hospital donde lo atendían.

Durante décadas, Gulen, el líder de la Organización Terrorista Fetullah (FETO, por sus siglas en inglés), supervisó una vasta red terrorista destinada a socavar el Estado y la democracia turcos.

Gulen vivía en el estado de Pensilvania, EE.UU. Los líderes de Türkiye llevan mucho tiempo pidiendo su extradición, pero los funcionarios judiciales estadounidenses nunca la aprobaron.

FETO y Gulen, su cabecilla, orquestaron el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Türkiye, en el que murieron 252 personas y 2.734 resultaron heridas.