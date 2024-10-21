TÜRKİYE
2 MIN DE LECTURA
Muere el cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en EE.UU.
El líder de la organización terrorista FETO llevaba años escondido en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.
Muere el cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en EE.UU.
Fetullah Gulen, líder de la Organización Terrorista Fetullah (FETO, por sus siglas en inglés), supervisaba una extensa red terrorista destinada a socavar el Estado y la democracia turcos. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción
21 de octubre de 2024

Fetullah Gulen, el cerebro del intento de golpe de Estado en Türkiye en 2016, murió en Pensilvania Estados Unidos, según reportes. Tenía 83 años.

Herkul, un sitio web que publica los sermones propagandísticos de Gulen, escribió en su cuenta X que Gulen había muerto la noche de este domingo en el hospital donde lo atendían.

Durante décadas, Gulen, el líder de la Organización Terrorista Fetullah (FETO, por sus siglas en inglés), supervisó una vasta red terrorista destinada a socavar el Estado y la democracia turcos.

Gulen vivía en el estado de Pensilvania, EE.UU. Los líderes de Türkiye llevan mucho tiempo pidiendo su extradición, pero los funcionarios judiciales estadounidenses nunca la aprobaron.

FETO y Gulen, su cabecilla, orquestaron el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Türkiye, en el que murieron 252 personas y 2.734 resultaron heridas.

RECOMENDADOS
Relacionado¿Que pasó el 15 de julio en Türkiye? Así fracasó un golpe de Estado

Ankara también acusa a FETO de estar detrás de una campaña de larga data para derrocar al Estado mediante la infiltración de instituciones turcas, en particular el Ejército, la Policía y el Poder Judicial.

FETO es una "amenaza" para Türkiye

El ministro de Relaciones Internacionales de Türkiye, Hakan Fidan, dijo este lunes durante una reunión con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, que los servicios de inteligencia turcos " han confirmado la muerte del cabecilla de FETO, Fetullah Gulen".

En esa línea añadió que "la determinación de nuestro pueblo de luchar contra el terrorismo continuará" y que "esta organización terrorista es una amenaza para nuestra nación".

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato