TÜRKİYE
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Muere el cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en EE.UU.
El líder de la organización terrorista FETO llevaba años escondido en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.
Muere el cabecilla del grupo terrorista FETO, Fetullah Gulen, en EE.UU.
Fetullah Gulen, líder de la Organización Terrorista Fetullah (FETO, por sus siglas en inglés), supervisaba una extensa red terrorista destinada a socavar el Estado y la democracia turcos. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción

Fetullah Gulen, el cerebro del intento de golpe de Estado en Türkiye en 2016, murió en Pensilvania Estados Unidos, según reportes. Tenía 83 años.

Herkul, un sitio web que publica los sermones propagandísticos de Gulen, escribió en su cuenta X que Gulen había muerto la noche de este domingo en el hospital donde lo atendían.

Durante décadas, Gulen, el líder de la Organización Terrorista Fetullah (FETO, por sus siglas en inglés), supervisó una vasta red terrorista destinada a socavar el Estado y la democracia turcos.

Gulen vivía en el estado de Pensilvania, EE.UU. Los líderes de Türkiye llevan mucho tiempo pidiendo su extradición, pero los funcionarios judiciales estadounidenses nunca la aprobaron.

FETO y Gulen, su cabecilla, orquestaron el fallido golpe de Estado del 15 de julio de 2016 en Türkiye, en el que murieron 252 personas y 2.734 resultaron heridas.

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Ankara también acusa a FETO de estar detrás de una campaña de larga data para derrocar al Estado mediante la infiltración de instituciones turcas, en particular el Ejército, la Policía y el Poder Judicial.

FETO es una "amenaza" para Türkiye

El ministro de Relaciones Internacionales de Türkiye, Hakan Fidan, dijo este lunes durante una reunión con su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, que los servicios de inteligencia turcos " han confirmado la muerte del cabecilla de FETO, Fetullah Gulen".

En esa línea añadió que "la determinación de nuestro pueblo de luchar contra el terrorismo continuará" y que "esta organización terrorista es una amenaza para nuestra nación".

FUENTE:TRT Español y agencias
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