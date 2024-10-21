ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
Acusan a Israel de usar fósforo en Líbano, mientras intensifica bombardeos
El Ejército de Israel atacó una ciudad en Líbano con municiones de fósforo prohibidas, según reportes. Horas después, este lunes, lanzó nueve bombardeos en una hora contra suburbios del sur de Beirut.
Acusan a Israel de usar fósforo en Líbano, mientras intensifica bombardeos
Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí en Dahiyeh en Beirut. / Foto: AA / Others
Por Redacción
21 de octubre de 2024

Sin tregua ni descanso, las bombas de Israel continúan sembrando devastación en el Líbano mientras las muertes ya se cuentan en miles. En una nueva andanada este lunes, los aviones de guerra de Tel Aviv lanzaron al menos nueve ataques en una hora contra suburbios en el sur de Beirut, la capital, luego de advertir que impactaría sucursales de la institución financiera Qard al Hassan, afiliada al grupo Hezbollah.

Los bombardeos se dirigieron contra edificios en Hayy al Sellum, Borj al Barajneh y Ghobeiry, en el suburbio sur de Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Horas antes, el Ejército de Israel había amenazado con atacar "importantes activos económicos" de Hezbollah en el Líbano. Qard al Hassan es una de las instituciones financieras clave del grupo libanés, establecida en la década de 1980 como una asociación benéfica.

En un comunicado, Qard al-Hassan calificó la decisión de atacarlo como una señal de la “quiebra” de Israel y aseguró a los clientes que había tomado “medidas” para garantizar que sus fondos estuvieran seguros. Un gran número de personas abandonó los alrededores de sus sucursales en Beirut.

La oleada de ataques de este lunes ocurre apenas un día después de que la agencia estatal libanesa reportara que Tel Aviv bombardeó la ciudad de Kafr Shuba, en el sur del Líbano, con municiones de fósforo prohibidas internacionalmente este domingo.

Relacionado¿Por qué a Israel no le interesa la paz en Oriente Medio?

El medio también dijo que las fuerzas israelíes bombardearon la cercana ciudad de Al-Qantara y algunos suburbios del sur, incluido Haret Hreik, un bastión de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah reportó que algunos de sus integrantes fueron atacados con cohetes que lanzaron tropas israelíes en el asentamiento de Misgav Am, en el norte de Israel, y el cuartel de Ma'ale Golani en los Altos del Golán ocupados de Siria.

RECOMENDADOS

Israel bombardea una ambulancia

Un ataque aéreo de Israel impactó una ambulancia en el sur del Líbano, dejando varias personas heridas. El bombardeo ocurrió en la ciudad de Khirbet Selm, al este de Tiro, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

Los equipos médicos y los trabajadores de socorro en el Líbano han sido blanco de la agresión israelí desde la escalada de ataques a finales de septiembre.

RelacionadoONU advierte “gran destrucción" de pueblos en el sur de Líbano tras ataques

Un comunicado del Ministerio de Salud del Líbano indicó que al menos 16 personas murieron y otras 59 resultaron heridas en ataques israelíes en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de heridos a 11.530.

Israel lanzó una enorme campaña aérea en el Líbano desde finales del mes pasado contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah, pero que en realidad ha matado a más de 1.500 personas y desplazado a más de 1,34 millones.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques