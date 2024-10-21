ORIENTE MEDIO
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Acusan a Israel de usar fósforo en Líbano, mientras intensifica bombardeos
El Ejército de Israel atacó una ciudad en Líbano con municiones de fósforo prohibidas, según reportes. Horas después, este lunes, lanzó nueve bombardeos en una hora contra suburbios del sur de Beirut.
Acusan a Israel de usar fósforo en Líbano, mientras intensifica bombardeos
Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí en Dahiyeh en Beirut. / Foto: AA / Others
Por Redacción

Sin tregua ni descanso, las bombas de Israel continúan sembrando devastación en el Líbano mientras las muertes ya se cuentan en miles. En una nueva andanada este lunes, los aviones de guerra de Tel Aviv lanzaron al menos nueve ataques en una hora contra suburbios en el sur de Beirut, la capital, luego de advertir que impactaría sucursales de la institución financiera Qard al Hassan, afiliada al grupo Hezbollah.

Los bombardeos se dirigieron contra edificios en Hayy al Sellum, Borj al Barajneh y Ghobeiry, en el suburbio sur de Beirut, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Horas antes, el Ejército de Israel había amenazado con atacar "importantes activos económicos" de Hezbollah en el Líbano. Qard al Hassan es una de las instituciones financieras clave del grupo libanés, establecida en la década de 1980 como una asociación benéfica.

En un comunicado, Qard al-Hassan calificó la decisión de atacarlo como una señal de la “quiebra” de Israel y aseguró a los clientes que había tomado “medidas” para garantizar que sus fondos estuvieran seguros. Un gran número de personas abandonó los alrededores de sus sucursales en Beirut.

La oleada de ataques de este lunes ocurre apenas un día después de que la agencia estatal libanesa reportara que Tel Aviv bombardeó la ciudad de Kafr Shuba, en el sur del Líbano, con municiones de fósforo prohibidas internacionalmente este domingo.

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El medio también dijo que las fuerzas israelíes bombardearon la cercana ciudad de Al-Qantara y algunos suburbios del sur, incluido Haret Hreik, un bastión de Hezbollah.

Por su parte, Hezbollah reportó que algunos de sus integrantes fueron atacados con cohetes que lanzaron tropas israelíes en el asentamiento de Misgav Am, en el norte de Israel, y el cuartel de Ma'ale Golani en los Altos del Golán ocupados de Siria.

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Los equipos médicos y los trabajadores de socorro en el Líbano han sido blanco de la agresión israelí desde la escalada de ataques a finales de septiembre.

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Un comunicado del Ministerio de Salud del Líbano indicó que al menos 16 personas murieron y otras 59 resultaron heridas en ataques israelíes en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de heridos a 11.530.

Israel lanzó una enorme campaña aérea en el Líbano desde finales del mes pasado contra lo que afirma son objetivos de Hezbollah, pero que en realidad ha matado a más de 1.500 personas y desplazado a más de 1,34 millones.

FUENTE:TRT Español y agencias
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