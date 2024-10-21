Mientras Israel amplía su ofensiva en Oriente Medio, los países europeos continúan suministrándole armas a Tel Aviv, a pesar de las acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de las continuas violaciones a los derechos humanos en Gaza.

La creciente presión sobre los aliados de Israel para que dejen de suministrarle armas se intensificó tras los recientes ataques de Tel Aviv contra la sede y posiciones clave de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) en el sur del país, que dejaron varios heridos.

La organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por las ventas continuas de armas europeas a Israel en medio de los ataques a Gaza y Líbano. Por lo que pidió un “embargo de armas” debido a las “graves violaciones de derechos humanos”.

“Los Estados deberían imponer unilateralmente un embargo contra Israel que incluya no solo las armas y los sistemas que provengan de sus países, sino también detener la participación en las cadenas de suministro para armas que terminan en mannos Israel”, dijo Patrick Wilcken, asesor de Amnistía Internacional sobre políticas de control de armas e investigador de derechos humanos, en una entrevista con la agencia de noticias Anadolu.

Los países europeos forman parte del Tratado sobre el Comercio de Armas de 2013, que les prohíbe autorizar la transferencia de armas que puedan utilizarse en ataques contra objetivos civiles.

Wilcken subrayó la importancia de cumplir las obligaciones legales internacionales, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas, para evitar el traslado de armas a zonas de conflicto y defender los principios de los derechos humanos.

Estados Unidos es el mayor proveedor de armas de Israel con el 69% de las importaciones principales de armas convencionales entre 2019 y 2023, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (IIIPE).

Por su parte, Alemania es el mayor proveedor de armas que Israel tiene en Europa, al concentrar aproximadamente el 30% de las importaciones de Tel Aviv entre 2019 y 2023. El IIIPE informó que, en 2023, las transferencias de armas de Berlín a Israel aumentaron a 356,5 millones de dólares, con cifras que se han incrementado tras el 7 de octubre.

El instituto de investigación también indicó que Italia vendió armas por valor de 2,2 millones de dólares a Israel en el último trimestre de 2023.

Desde 2015, el Reino Unido ha suministrado más de 576 millones de dólares en licencias de armas a Israel, según IIIPE.

A principios de este mes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió detener las entregas de armas a Israel.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también instó a la comunidad global la semana pasada a detener el suministro de armas, condenando el ataque de Israel a las tropas de la ONU.

Relacionado Israel empuja a Oriente Medio al límite: por qué una guerra lo beneficiaría

Controversia sobre los aviones F-35

En Dinamarca, las autoridades refutan un caso judicial que podría obligar al gobierno a detener la exportación a Estados Unidos de piezas de los aviones de combate F-35, ya que Washington vende a Israel las aeronaves terminadas.

Mientras se avecinan batallas legales, los gobiernos de Occidente enfrentan una presión en aumento para detener las ventas del letal avión de combate F-35, que las fuerzas israelíes han utilizado durante su brutal ofensiva de 12 meses en Gaza, causando la muerte de más de 42.500 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y dejando más de 100.000 heridos.

Cuando los aviones israelíes lanzan sus ataques en Gaza, más del 95% de las personas fallecidas o heridas han sido civiles, según informes que indican que esta tendencia ha continuado desde el 7 de octubre del año pasado.