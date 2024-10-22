Frenar la pérdida de biodiversidad y proteger la naturaleza son las principales premisas de la COP16, la cumbre de la ONU que puso cita en Cali, Colombia, a líderes de todo el mundo. Más de 12.000 delegados participan en la mayor conferencia global sobre biodiversidad, donde se enfrentan a la tarea urgente de idear mecanismos de seguimiento y financiación para conservar y restaurar el medio ambiente.

Desde este lunes y hasta el 1 de noviembre, representantes de los 196 Estados miembros del Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU –un instrumento clave para promover medidas hacia un futuro sostenible– se reunirán en Colombia para definir una hoja de ruta que garantice la preservación de la naturaleza hasta 2030.

En este marco, el secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este domingo a las partes a realizar una "inversión significativa" en un fondo destinado a cumplir estos objetivos, y pidió a "pasar de las palabras a los hechos".

"Debemos salir de Cali con una inversión significativa en el Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad (GBFF, por sus siglas en inglés) y compromisos para movilizar otras fuentes de financiación pública y privada", dijo Guterres a través un video dirigido a los delegados de la cumbre.

Asimismo, destacó que la destrucción del medio ambiente intensifica los conflictos, el hambre y las enfermedades, alimenta la pobreza y reduce el producto interno bruto (PIB). "Un colapso de los servicios de la naturaleza, como la polinización y el agua limpia, supondría para la economía mundial una pérdida de billones de dólares al año, siendo los más pobres los más afectados", afirmó.

Para evitar ese futuro, los países deben "cumplir sus promesas financieras y acelerar el apoyo a los países en desarrollo", aseveró Guterres. También añadió que “quienes se benefician de la naturaleza deben contribuir a su protección y restauración".

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha hecho de la protección del medioambiente una de las banderas de su gobierno, pidió generar "nuevos modos de producción" durante su discurso en la apertura de la cumbre.

El mandatario urgió a pensar en "una manera diferente de concebir y experimentar la riqueza que se basa ya no en las energías fósiles de la muerte, sino en las limpias".

Indígenas exigen financiación para proteger la Amazonía

Los pueblos indígenas de la Amazonía necesitan "financiación directa" para proteger sus territorios y así poder así conservar la naturaleza, defendió este lunes uno de sus líderes en la inauguración de la COP16.

"Como movimiento indígena amazónico queremos participar en la construcción de los documentos, tanto técnicos como políticos, pero también hablemos de lo financiero", declaró a la prensa Oswaldo Muca Castizo, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

"Para poder seguir hablando de conservación, para poder seguir hablando de protección, necesitamos un mecanismo de financiación directa para pueblos indígenas para que se puedan seguir conservando", añadió. Muca habló frente a representantes de varias comunidades de la cuenca amazónica, algunos de ellos maquillados con símbolos tradicionales, otros con espectaculares tocados de plumas multicolores.

En Colombia hay 64 pueblos amazónicos de un total de 115 etnias indígenas, y la Amazonía abarca casi la mitad de su territorio. "Hoy se puede hablar de territorio, de biodiversidad, de cambio climático (...) Pero para poder seguir protegiendo necesitamos unas ampliaciones" de las áreas indígenas pues "si dejan de ser resguardo, otras personas ajenas llegan a explotarnos, llegan a deteriorarnos", agregó Muca.

La Amazonía abarca nueve países de Sudamérica: Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam; algunos de los más golpeados por una inusual escasez de lluvias recientemente. La sequía coincide con los peores incendios en la región selvática en casi dos décadas, según el observatorio europeo Copernicus.