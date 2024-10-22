Israel vuelve a jugar sus cartas y ahora ha sacado una nueva propuesta para un alto el fuego “limitado” en Gaza, según reportan medios de ese país. Sin embargo, de acuerdo a los informes, esta iniciativa no contempla el retiro de las tropas de Tel Aviv del enclave, una condición vital para el grupo de resistencia palestino Hamás. Por lo que las dudas se ciernen sobre esta iniciativa que llega tras largos meses de esfuerzos diplomáticos frustrados por lograr una tregua en el devastado territorio donde casi 43.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, han muerto bajo las bombas israelíes.

La Corporación de Radiodifusión Pública de Israel (KAN) reportó este lunes que Tel Aviv presentó un plan de alto el fuego temporal en Gaza, a cambio de la liberación de rehenes israelíes que están en el enclave. Según el medio, el primer ministro Benjamin Netanyahu envió al jefe del servicio interno de seguridad Shin Bet, Ronen Bar, a El Cairo para dialogar con funcionarios de Egipto sobre esta propuesta.

Por su parte, el portal de noticias Walla reportó que Bar presentó la propuesta ante el gabinete israelí, luego de recibirla del jefe del Servicio General de Inteligencia de Egipto (GIS), Hassan Mahmoud Rashad, con el objetivo de empezar las negociaciones para un alto el fuego.

De acuerdo a Walla, la reciente oferta egipcia que evaluó Israel incluye las líneas generales de un acuerdo limitado con Hamás, que permitiría la liberación de varios rehenes tras un cese de hostilidades de unos pocos días.

Sin embargo, hasta el momento, ni Egipto ni Hamás se han pronunciado sobre los informes de los medios israelíes.

La noticia de esta nueva propuesta de tregua ocurre justo cuando el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, partió hacia su undécimo viaje a Oriente Medio desde que Israel lanzó su brutal ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023. Blinken llegará a Tel Aviv y luego visitará Jordania para “promover un alto el fuego en Gaza tras la muerte del líder de Hamás”, Yahya Sinwar.

Ahora bien, la Casa Blanca intentó moderar las expectativas del viaje regional. En una rueda de prensa este lunes, el portavoz John Kirby aseguró que “no puedo decirles que las negociaciones se reanudarán". En su anterior viaje a Israel en agosto, Blinken advirtió que las partes enfrentaban una "última oportunidad" para lograr un alto el fuego en Gaza, justamente un esfuerzo liderado por EE.UU. que fracasó y que en las semanas posteriores solo permitió una intensificación del conflicto.

Durante meses, Estados Unidos, Egipto y Qatar mantuvieron esfuerzos para alcanzar una tregua en Gaza, que incluyera el intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. Sin embargo, el empeño diplomático no dio sus frutos por la negativa de Netanyahu a detener su brutal ofensiva en el enclave. De hecho, semanas después, Tel Aviv lanzó su agresión contra el Líbano, disparando los temores de que una guerra se extienda por toda la región.

Las frustraciones de cese del fuego

En el largo año que Israel lleva bombardeando Gaza, estos no son los primeros reportes de que Tel Aviv evalúa un posible cese del fuego. De ahí que haya dudas sobre si Israel quiere ganar tiempo en medio de las feroces críticas que enfrenta en todo el mundo y el reiterado rechazo de varios líderes mundiales. Justamente, los múltiples empeños que ha liderado la comunidad internacional, específicamente Qatar, Egipto y Estados Unidos en el último intento, quedaron todos en un punto muerto.