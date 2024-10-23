Türkiye busca desarrollar su cooperación con el grupo BRICS y el presidente Recep Tayyip Erdogan asistirá este miércoles a la cumbre del bloque en Kazán, Rusia, por invitación del mandatario de ese país, Vladimir Putin.

"Los países BRICS, de los cuales una parte significativa pertenecen al G20 como Türkiye, abarcan aproximadamente el 30% de la superficie mundial y el 45% de su población", dijo Erdogan este martes, antes de su viaje a Rusia, donde se celebra la Sesión Ampliada de Líderes para los países miembros y no miembros.

En esa línea, añadió que las naciones del bloque producen el 40% del petróleo del mundo y controlan el 25% de las exportaciones de bienes globales. "Como Türkiye buscamos sinceramente fortalecer nuestra cooperación con los BRICS", insistió el mandatario.

Türkiye en la cumbre del bloque BRICS

Este lunes, el asesor del presidente Putin, Anton Kobyakov, se reunió con el embajador de Türkiye en Moscú, Tanju Bilgic, y hablaron sobre cuestiones prácticas relacionadas con la participación de una delegación turca en la cumbre.