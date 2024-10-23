TÜRKİYE
Erdogan viaja al BRICS: “Türkiye busca fortalecer lazos con el bloque”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llega este miércoles a la cumbre del grupo BRICS en Kazán, Rusia. Su objetivo es subrayar el interés de profundizar la cooperación con el bloque.
El presidente Erdogan considera que la cooperación entre los BRICS es una oportunidad clave para Türkiye. Foto: AA / AA
Por Redacción
23 de octubre de 2024

Türkiye busca desarrollar su cooperación con el grupo BRICS y el presidente Recep Tayyip Erdogan asistirá este miércoles a la cumbre del bloque en Kazán, Rusia, por invitación del mandatario de ese país, Vladimir Putin.

"Los países BRICS, de los cuales una parte significativa pertenecen al G20 como Türkiye, abarcan aproximadamente el 30% de la superficie mundial y el 45% de su población", dijo Erdogan este martes, antes de su viaje a Rusia, donde se celebra la Sesión Ampliada de Líderes para los países miembros y no miembros.

En esa línea, añadió que las naciones del bloque producen el 40% del petróleo del mundo y controlan el 25% de las exportaciones de bienes globales. "Como Türkiye buscamos sinceramente fortalecer nuestra cooperación con los BRICS", insistió el mandatario.

Türkiye en la cumbre del bloque BRICS

Este lunes, el asesor del presidente Putin, Anton Kobyakov, se reunió con el embajador de Türkiye en Moscú, Tanju Bilgic, y hablaron sobre cuestiones prácticas relacionadas con la participación de una delegación turca en la cumbre.

"La delegación de Türkiye estará en la cumbre de los BRICS al más alto nivel, lo que demuestra nuestro gran interés por la organización. No tengo ninguna duda de que esta cooperación creará aún más oportunidades para ampliar las relaciones", afirmó Bilgic.

Las partes también abordaron el potencial de cooperación económica entre Ankara y Moscú, y consideraron la necesidad de promover más oportunidades de inversión.

"Nuestros países han aumentado gradualmente su cooperación en áreas clave. Creo que la participación de una delegación turca en la cumbre del BRICS supondrá un punto clave que contribuirá a la creación de nuevas áreas de cooperación y fortalecerá aún más las relaciones", afirmó Kobyakov.

La cumbre de tres días del BRICS reúne a los miembros de larga data Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –cuyas iniciales conforman el nombre del grupo–, junto con las recientes incorporaciones de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

FUENTE:TRT World
