AMÉRICA LATINA
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Türkiye y Venezuela afianzan su relación bilateral en cumbre del BRICS
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvieron una reunión bilateral en el marco de la cumbre del grupo BRICS en Kazán, Rusia.
Türkiye y Venezuela afianzan su relación bilateral en cumbre del BRICS
Los presidentes Maduro y Erdogan se saludan durante su encuentro en la cumbre de los BRICS, en Kazán, Rusia, el 23 de octubre de 2024. / Foto: AA / AA
Por Redacción

Durante el primer día de la cumbre del grupo BRICS este miércoles, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una reunión bilateral para afianzar los vínculos entre los dos países.

En el encuentro, Erdogan afirmó que los vínculos entre Türkiye y Venezuela han mejorado en muchos ámbitos en los últimos años y que seguirán tomando medidas para continuar avanzando en la cooperación. También añadió que la creciente agresión de Israel amenaza la paz y la seguridad no sólo de Oriente Medio sino del mundo entero, por lo que la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes y efectivas para detener a Tel Aviv.

Antes de partir a Kazán, Rusia, donde se celebra la cumbre de los BRICS, Erdogan sostuvo este martes que Türkiye busca desarrollar su cooperación con el bloque. "Los países BRICS, de los cuales una parte significativa pertenecen al G20 como Türkiye, abarcan aproximadamente el 30% de la superficie mundial y el 45% de su población", dijo el mandatario.

Por su parte, Maduro viajó al evento con la mira puesta en nuevas inversiones petroleras. Se trata de su primer viaje oficial al exterior, luego de las elecciones de julio pasado, en las que fue declarado ganador. "Estamos los cuatro grandes países petroleros del mundo y Venezuela modestamente viene a ofrecer su parte desde un proyecto económico (...) que exige un gran alto nivel de inversión", señaló Maduro a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Kazán.

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Maduro busca unirse al BRICS

El presidente de Venezuela busca desde hace meses que el bloque BRICS incluya a su país como un miembro activo del bloque. Maduro también espera reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre.

La vicepresidenta y ministra de Petróleo venezolana, Delcy Rodríguez, llegó el lunes a Kazán junto al ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, para ofrecer "opciones de inversión" en el ámbito petrolero a los países BRICS Plus. "Hay buenas noticias en esa dirección", adelantó Maduro.

La cumbre de tres días del BRICS reúne a los miembros de larga data Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –cuyas iniciales conforman el nombre del grupo–, junto con las recientes incorporaciones de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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