Un ataque terrorista se llevó a cabo en la sede de Industrias Aeroespaciales Turcas, en la capital de Türkiye, Ankara, este miércoles por la tarde. Los reportes indicaron que hubo una fuerte explosión, mientras que las imágenes televisivas mostraron un intercambio de disparos.
"Desafortunadamente, el número de mártires ha llegado a 5, con un total de 22 heridos", informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, en diálogo con periodistas horas después del ataque.
Los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde las imágenes de televisión mostraron una puerta dañada y enfrentamientos en un estacionamiento cercano.
El ministro Yerlikaya no precisó qué organización estuvo detrás del ataque, ya que aún se está trabajando para identificar a los atacantes. Sin embargo, el ministro de Defensa, Yasar Guler, señaló al PKK como responsable.
"Les damos a estos sinvergüenzas del PKK el castigo que merecen cada vez, pero nunca comprenden", dijo Guler. "Los perseguiremos hasta que eliminemos al último terrorista", añadió.
La Fiscalía General de Ankara ha iniciado una investigación sobre el ataque terrorista que tuvo como objetivo la instalación.
Industrias Aeroespaciales Turcas es una de las empresas más importantes de defensa y aviación de Türkiye. Se encarga de producir el primer avión de combate de fabricación nacional, el KAAN, entre otros productos de vanguardia.
Condena mundial al ataque terrorista
Líderes mundiales han condenado el ataque terrorista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue el primero en condenarlo y en ofrecer sus condolencias a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se encuentra en Kazán para asistir a la cumbre del BRICS.
Asimismo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró en la red social X: "Condenamos firmemente el terrorismo en todas sus formas y estamos monitoreando de cerca los acontecimientos".
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, también extendió sus condolencias.
"Mientras esperamos más información, condenamos este ataque contra civiles. Enviamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas y esperamos una pronta recuperación de los heridos", dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, en nombre de Guterres.
Luego, el presidente de Pakistán, Asif Zardari, también expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo turcos. "Pakistán está en plena solidaridad con los hermanos y hermanas turcos en este momento difícil. Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en este cobarde ataque y rezamos por la pronta recuperación de los heridos", indicó.
Otros países se sumaron a la condena del ataque, entre ellos Argelia y Jordania.
"EE.UU. condena firmemente el ataque terrorista"
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el ataque. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, envió el pésame de Washington a "las víctimas del horrible ataque terrorista en Ankara, Türkiye".
"Esta mañana, nuestras oraciones están con todos los afectados y sus familias, y, por supuesto, con el pueblo de Türkiye en este momento tan difícil", dijo Kirby a los periodistas durante una rueda de prensa.
"Las autoridades turcas, tal como dijeron, están investigando esto como un posible ataque terrorista. Aunque aún no sabemos el motivo ni quién está exactamente detrás, condenamos firmemente este acto de violencia", agregó el portavoz.