Un ataque terrorista se llevó a cabo en la sede de Industrias Aeroespaciales Turcas, en la capital de Türkiye, Ankara, este miércoles por la tarde. Los reportes indicaron que hubo una fuerte explosión, mientras que las imágenes televisivas mostraron un intercambio de disparos.

"Desafortunadamente, el número de mártires ha llegado a 5, con un total de 22 heridos", informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, en diálogo con periodistas horas después del ataque.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde las imágenes de televisión mostraron una puerta dañada y enfrentamientos en un estacionamiento cercano.

El ministro Yerlikaya no precisó qué organización estuvo detrás del ataque, ya que aún se está trabajando para identificar a los atacantes. Sin embargo, el ministro de Defensa, Yasar Guler, señaló al PKK como responsable.

"Les damos a estos sinvergüenzas del PKK el castigo que merecen cada vez, pero nunca comprenden", dijo Guler. "Los perseguiremos hasta que eliminemos al último terrorista", añadió.

La Fiscalía General de Ankara ha iniciado una investigación sobre el ataque terrorista que tuvo como objetivo la instalación.

Industrias Aeroespaciales Turcas es una de las empresas más importantes de defensa y aviación de Türkiye. Se encarga de producir el primer avión de combate de fabricación nacional, el KAAN, entre otros productos de vanguardia.

Condena mundial al ataque terrorista

Líderes mundiales han condenado el ataque terrorista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue el primero en condenarlo y en ofrecer sus condolencias a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, quien se encuentra en Kazán para asistir a la cumbre del BRICS.