TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye destruye 32 objetivos terroristas en el norte de Iraq y en Siria
El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye afirmó que la operación militar se realizó siguiendo el derecho legítimo a la defensa, como establece el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Türkiye destruye 32 objetivos terroristas en el norte de Iraq y en Siria
De acuerdo al comunicado del Ministerio de Defensa de Türkiye, se destruyeron con éxito 32 objetivos pertenecientes a terroristas. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive / AA Archive
Por Redacción

El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye informó de que las fuerzas del país destruyeron 32 objetivos terroristas en una operación aérea realizada en el norte de Iraq y en Siria. Las autoridades añadieron que un número significativo de terroristas fueron "neutralizados".

Según un comunicado del ministerio este miércoles, el operativo militar se realizó de conformidad con el derecho legítimo a la defensa propia, tal como lo establece artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El objetivo fue "neutralizar" al grupo terrorista PKK/KCK y otros elementos de este tipo para eliminar los ataques terroristas contra el público y las fuerzas de seguridad, además de garantizar la seguridad fronteriza.

La declaración indicó que 32 objetivos pertenecientes a terroristas se destruyeron con éxito y que las operaciones aéreas continúan de manera decisiva.

"Las Fuerzas Armadas de Türkiye, que surgen de nuestra noble nación, continuarán la lucha contra el terrorismo con determinación y resolución para la supervivencia y seguridad de nuestro país y nación, hasta que no quede ni un solo terrorista, como en el pasado”, señaló el comunicado.

RECOMENDADOS

"Durante estas operaciones, se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar que no se provocaran daños a civiles inocentes, elementos amigos, bienes históricos y culturales y el medio ambiente", añadió.

RelacionadoAtaque terrorista contra sede de Industrias Aeroespaciales Turcas en Ankara

La operación ocurre después de un ataque terrorista en las instalaciones de la Industria Aeroespaciales Turcas el miércoles en la capital de Türkiye, Ankara.

Dos terroristas involucrados en el ataque fueron "neutralizados", mientras que cinco ciudadanos murieron y otros 22 resultaron heridos, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu
La ofensiva genocida de Israel contra Gaza cumple 1.000 días entre ruinas e incertidumbre
Estados Unidos e Irán cierran conversaciones indirectas en Doha: qué dejó el diálogo
Aficionados en México despiden a selección de Irán tras eliminación en el Mundial: “Son ganadores”