Mientras los líderes y representantes de al menos 36 países se dan cita en la cumbre del grupo BRICS en Kazán, Rusia, las bombas de Israel devastan Gaza sin descanso. Los muertos en el enclave ya se acercan a la sombría cifra de 43.000, la mayoría de ellos mujeres y niños. Civiles inocentes. En este marco, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, insistió en que la comunidad internacional tiene el deber de prevenir el genocidio palestino en Gaza a manos de Tel Aviv, según lo ha dejado claro la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Durante su intervención en la cumbre número 16 de jefes de Estado del BRICS este miércoles, Ramaphosa recalcó que todas las naciones del mundo "son responsables" de actuar contra la financiación de la ofensiva genocida de Israel en Gaza. "Como ha resuelto ahora la Asamblea General de la ONU, los países del mundo tienen la responsabilidad de promover la materialización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", sostuvo.

En esa línea, el presidente de Sudáfrica dijo que su país está profundamente preocupado por la escalada de una ofensiva que ya ha causado tantas muerte y destrucción generalizada. "Mientras el mundo es testigo de la continua difícil situación del pueblo palestino, Sudáfrica se ve obligada a emular el espíritu de solidaridad", dijo.

Ramaphosa agregó que su país entiende el valor del apoyo global al derecho de un pueblo a la autodeterminación y a tener la condición de Estado, debido a su historia de apartheid.

El caso de genocidio contra Israel

Sudáfrica presentó un caso contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a finales de 2023. En su denuncia acusa a Tel Aviv, que ha bombardeado el enclave desde octubre pasado, de no cumplir con sus compromisos en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Varios países, incluidos Türkiye, Nicaragua, Palestina, España, México, Libia y Colombia, se han sumado al caso de genocidio que comenzó sus audiencias públicas en enero.

En mayo, la CIJ ordenó a Israel que detuviera su ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.