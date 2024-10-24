España, uno de los primeros países de la Unión Europea en expresar su apoyo a Gaza y reconocer a Palestina como Estado, anunció que ha congelado la compra de armas a Israel.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que todos los contratos de Madrid para la compra de armas a Tel Aviv se suspendieron desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la brutal ofensiva contra Gaza. Aclaró que existe una excepción relacionada con trabajos de mantenimiento de piezas aeronáuticas, las cuales se enviaron temporalmente a Israel y regresaron tras su reparación.

Tanto el Ministerio de Defensa como el de Asuntos Exteriores aseguran que las exportaciones de armamento a Tel Aviv han estado congeladas desde hace un año. Incluso el presidente español, Pedro Sánchez, indicó previamente que se había suspendido la “compra-venta” de material militar, aunque no se conocieron más detalles.

La importancia de suspender las compras de armamento es igual o similar a detener la venta de armas, ya que en los últimos años la industria militar israelí se había convertido en uno de los principales proveedores de armamento de las Fuerzas Armadas de España, según informa el diario El País.

El embargo de armas a Israel se ha convertido en un tema central en lo que respecta al apoyo a los palestinos. En mayo pasado surgieron controversias y críticas respecto de que Madrid estaba permitiendo que barcos que transportan armas naveguen en aguas marítimas españolas y que utilicen los puertos del país. Los funcionarios negaron que esto ocurriera.

Reclamos por embargo total de armas

Las declaraciones de Robles ocurren luego de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pidiera que se cancelaran de inmediato todos los contratos en curso para comprar armamento de la industria militar israelí, ya que no consta formalmente la suspensión de su comercio.

Desde el partido de izquierda Sumar, al que pertenece el ministro Bustinduy, aseguran que las medidas anunciadas no son suficientes y que se necesita un "embargo total de armas".

En una carta, miembros de este partido indicaron esta semana que el Gobierno ha dejado abiertos algunos contratos con proveedores israelíes. Dijeron que esperan ver "la suspensión de cualquier contrato o acuerdo en curso con empresas israelíes de defensa y/o seguridad que estén vinculadas tanto a la escalada del conflicto en Gaza y el Líbano como a las operaciones en todos los asentamientos ilegalmente ocupados por Israel en Palestina".

¿Por qué el embargo de armas es tan importante?

Las peticiones de un embargo de armas a Israel se han intensificado en los últimos meses y aún más desde que Israel extendió su ofensiva al Líbano. Sin embargo, la mayoría de los países que han pedido el fin de los bombardeos en Gaza continúan enviando armas, y España sería uno de los primeros de Europa en congelar su comercio.