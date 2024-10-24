El 4 de julio, Matthew Carter Wood, de 52 años, se sumó con su hija a una marcha en Chicago para exigir una “Palestina Libre”. El objetivo era expresar su solidaridad con los palestinos y exigir que los demócratas presionaran a Israel para que termine fin a su brutal ofensiva contra la asediada Gaza.
Pero estas protestas en Estados Unidos han hecho poco o nada para cambiar la política del Gobierno del Joe Biden respecto de la ofensiva de Tel Aviv en el enclave. Washington sigue proporcionando apoyo diplomático y militar a Tel Aviv.
"Cuando se trata de política exterior, parece que se necesita un líder especial que arregle las cosas. No creo que tengamos ese tipo de líder. En este sentido, tanto Harris como Trump son opciones terribles", señaló Wood, quien trabaja en el sector hipotecario en el condado de Delaware, estado de Pensilvania, en conversación con TRT World.
La experiencia de Wood como votante es un ejemplo específico de cómo cada persona puede influir en el resultado de las elecciones presidenciales en uno de los estados más importantes de Estados Unidos.
En las votaciones de 2016, aunque se registró como elector republicano, Wood no le dio su apoyo a Donald Trump, quien terminó ganando esos comicios. Wood no explicó por qué cambió de opinión pero, desde entonces, está registrado como votante del Partido Demócrata y planea respaldar a su candidata y actual vicepresidenta, Kamala Harris, el próximo 5 de noviembre.
En esa línea detalla que algunas de las razones que por las que decidió votar por Harris son su posición sobre el aborto y su promesa de transformar el seguro de salud en un sistema de pagador único.
Tanto expertos como políticos consideran que Pensilvania es el estado más decisivo en las elecciones de EE.UU., pues aporta 19 votos electorales. Una cifra que supera la de otros estados péndulo como Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada y Carolina del Norte.
Trump y Harris intensifican sus esfuerzos en Pensilvania
Los demócratas han ganado en este estado todas las elecciones presidenciales desde 1992, excepto en 2016, cuando Trump se llevó la victoria por menos de un punto porcentual. El actual presidente de EE.UU., Joe Biden, lo recuperó para los demócratas en 2020, por poco más de un punto, lo que subraya lo ajustada que está la contienda en este estado.
En Pensilvania, los votantes blancos de clase trabajadora son un grupo clave para ambos candidatos. Su apoyo fue muy importante para Trump en 2016 y para Biden en 2020.
La economía, la inmigración, la salud, la educación y el acceso a la vivienda siguen siendo algunos de los asuntos más importantes para los votantes en este estado.
Tal es la importancia de Pensilvania que tanto Trump como Harris intensificaron sus esfuerzos para asegurar un triunfo allí. Han hablado en mitines y han tratado de atraer votantes en áreas críticas del estado.
En este contexto, si Trump gana en Pensilvania el próximo 5 de noviembre, esto representaría un gran obstáculo para el camino de Harris hacia la victoria.
Ahora Trump también cuenta con el apoyo del multimillonario Elon Musk, quien ha donado decenas de millones de dólares a la campaña del republicano y está realizando "una serie de charlas” en todo el estado.
En los últimos días, Musk ha regalado un millón de dólares por día a votantes de los estados péndulo para que le den su apoyo a los republicanos. "Queremos conseguir más de un millón, tal vez dos millones de votantes en los estados decisivos para que firmen la petición en apoyo de la Primera y Segunda Enmienda... Estaremos entregando un millón de dólares de forma aleatoria a las personas que hayan firmado la petición, todos los días, desde ahora hasta las elecciones", dijo Musk en un evento de campaña en Harrisburg, Pensilvania, la semana pasada.
Los condados más decisivos de Pensilvania
A pesar de los millones que está entregando Musk, los demócratas son optimistas sobre su éxito en Pensilvania, donde ya ha comenzado la votación anticipada.
Los demócratas lograron cambiar el voto a su favor en 2020 y luego ganaron importantes contiendas para el Congreso, la legislatura estatal, la gobernación, puestos judiciales y otras oficinas estatales y locales.
Por ahora, Trump está ligeramente por delante de Harris en Pensilvania, según nuevas encuestas, mientras que a nivel nacional están empatados en la carrera por la Casa Blanca. Harris lidera ligeramente en cuatro de los estados péndulo, mientras que Trump tiene un poco de ventaja en dos de ellos, según una encuesta realizada recientemente por el Washington Post-Schar School.
Como es habitual en las elecciones de EE.UU., los resultados electorales en un puñado de estados tendrán un papel decisivo en el resultado final.
Pero expertos como David Schultz, editor de “Estados péndula para las elecciones presidenciales: por qué sólo diez son importantes” y profesor de ciencias políticas y estudios legales en la Universidad de Hamline,creen que el destino de toda la elección presidencial ahora depende prácticamente de "algunos condados indecisos" de los estados en disputa.
"El condado de Erie es un buen indicador, pero creo que el condado de Lackawanna es mejor. Tradicionalmente, Lackawanna era un bastión de sindicatos, minería de carbón y manufactura. Los demócratas lo ganaron por mucho, incluido Obama en 2012. Argumenté en 2016 que si Trump ganaba allí o estaba cerca de hacerlo, ganaría Pensilvania y ganaría la presidencia. Se quedó a dos puntos de ganar el condado (un condado donde la familia de Hillary Clinton era originaria), ganó Pensilvania y ganó la presidencia", señala Schultz a TRT World.
"En 2020, Biden (él era de Scranton) ganó el condado por unos cinco puntos y luego ganó el estado y la presidencia", explica Schultz. Y agrega: "Coloco a Lackawanna, Erie y luego a Allegheny como los tres condados más importantes en términos de indicadores".