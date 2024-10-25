La tragedia vuelve a desatarse en un campo de refugiados de Gaza por cuenta de las bombas de Israel. Esta vez fue en Yabalia, norte del asediado enclave, a plena noche: un brutal ataque de Tel Aviv mató e hirió a más de 150 palestinos, en lo que la Defensa Civil local calificó de “horrible masacre”. Y no hay manera de llegar a los heridos o de recoger los cuerpos de las víctimas mortales.

"Se está produciendo una horrible masacre en Yabalia, con más de 150 mártires y personas heridas debido al bombardeo israelí. Nadie se está moviendo para rescatarlos", denunció la Defensa Civil de Gaza en un comunicado la noche de este jueves.

"Los residentes se enfrentan a dificultades extremas para evacuar a los muertos y heridos, después de que las fuerzas israelíes interrumpieran las operaciones de Defensa Civil y los servicios médicos en la parte norte de Gaza", agregó el comunicado.

La declaración, compartida en el canal de Telegram de la agencia, reveló que el Ejército de Israel atacó 11 casas residenciales en el área de al-Hawaja, del campo de refugiados. "Las fuerzas de ocupación bombardearon un bloque de viviendas entero en la zona y los ciudadanos están pidiendo ayuda para transportar a los heridos incluso ahora”, señaló.

La declaración añadió que Israel atacó las casas pertenecientes a las familias Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hijazi, Abu Al-Qumsan, Aqel Abu Rashid, Abu Al-Tarabish, Zaqoul y Shaalan. La destrucción de viviendas y el creciente número de civiles muertos han agravado la crisis humanitaria, pues los hospitales locales están desbordados por la cantidad de víctimas.

Justamente, el campo de refugiados de Yabalia ha sido una de las zonas más impactadas por la brutal ofensiva de Israel, al sufrir reiterados ataques aéreos y terrestres. Si bien el ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el atroz bombardeo, este se suma a su creciente lista de operaciones en el norte de Gaza.

Las fuerzas israelíes sitiaron esta región hace unas tres semanas, al atacar desde el aire y tierra, rodear hospitales y refugios y ordenar a los residentes que se dirigieran al sur.