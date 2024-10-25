ORIENTE MEDIO
“Horrible masacre” en Yabalia: 150 muertos y heridos en ataque de Israel
El Ejército de Israel bombardeó 11 casas en el campo de refugiados de Yabalia, norte de Gaza. La Defensa Civil del enclave denuncia que hay “dificultades extremas” para evacuar a las víctimas.
El campo de refugiados de Yabalia, ubicado en el norte de Gaza, ha sido una de las áreas más impactadas por la brutal ofensiva de Israel, con incesantes ataques aéreos y terrestres. / Foto: Agencia Anadolu / Photo: AA / AA
Por Redacción
25 de octubre de 2024

La tragedia vuelve a desatarse en un campo de refugiados de Gaza por cuenta de las bombas de Israel. Esta vez fue en Yabalia, norte del asediado enclave, a plena noche: un brutal ataque de Tel Aviv mató e hirió a más de 150 palestinos, en lo que la Defensa Civil local calificó de “horrible masacre”. Y no hay manera de llegar a los heridos o de recoger los cuerpos de las víctimas mortales.

"Se está produciendo una horrible masacre en Yabalia, con más de 150 mártires y personas heridas debido al bombardeo israelí. Nadie se está moviendo para rescatarlos", denunció la Defensa Civil de Gaza en un comunicado la noche de este jueves.

"Los residentes se enfrentan a dificultades extremas para evacuar a los muertos y heridos, después de que las fuerzas israelíes interrumpieran las operaciones de Defensa Civil y los servicios médicos en la parte norte de Gaza", agregó el comunicado.

RelacionadoMensajes "finales" desde Yabalia ante posible exterminio a manos de Israel

La declaración, compartida en el canal de Telegram de la agencia, reveló que el Ejército de Israel atacó 11 casas residenciales en el área de al-Hawaja, del campo de refugiados. "Las fuerzas de ocupación bombardearon un bloque de viviendas entero en la zona y los ciudadanos están pidiendo ayuda para transportar a los heridos incluso ahora”, señaló.

La declaración añadió que Israel atacó las casas pertenecientes a las familias Najjar, Abu Al-Ouf, Salman, Hijazi, Abu Al-Qumsan, Aqel Abu Rashid, Abu Al-Tarabish, Zaqoul y Shaalan. La destrucción de viviendas y el creciente número de civiles muertos han agravado la crisis humanitaria, pues los hospitales locales están desbordados por la cantidad de víctimas.

Justamente, el campo de refugiados de Yabalia ha sido una de las zonas más impactadas por la brutal ofensiva de Israel, al sufrir reiterados ataques aéreos y terrestres. Si bien el ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el atroz bombardeo, este se suma a su creciente lista de operaciones en el norte de Gaza.

Las fuerzas israelíes sitiaron esta región hace unas tres semanas, al atacar desde el aire y tierra, rodear hospitales y refugios y ordenar a los residentes que se dirigieran al sur.

Relacionado¿Por qué Israel sigue atacando el campo de refugiados de Yabalia en Gaza?
Hamás denuncia genocidio de Israel en hospitales de Gaza

El grupo de resistencia palestino Hamás acusó a Israel de perpetrarlos actos más atroces de genocidio masivo en los hospitales de Gaza.

"Los hospitales de Gaza se han convertido en zonas de guerra donde la ocupación (israelí) está cometiendo los peores actos de genocidio brutal debido a la máquina asesina sionista", dijo.

"El ejército fascista israelí está intensificando sus crímenes horribles en el norte de Gaza, imponiendo un asedio al Hospital Kamal Adwan en el área de Beit Lahia, atacándolo junto a heridos, pacientes, equipos médicos y cientos de familias desplazadas con intensos disparos y bombardeos de artillería".

Relacionado“La muerte espera a los heridos en los hospitales”, dice enfermero en Gaza

Más temprano el jueves, Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, dijo a la agencia de noticias Anadolu que "los pacientes y los heridos viven en un estado de terror debido a los ataques israelíes al Hospital Kamal Adwan y sus alrededores en el norte de Gaza, donde el Ejército israelí ha estado cometiendo actos de exterminio masivo durante 20 días".

Desde que lanzó su brutal ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a cerca de 43.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

Tel Aviv también enfrenta a un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave palestino.

FUENTE:TRT Español y agencias
