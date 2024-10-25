Durante su vuelo de regreso tras la cumbre del grupo BRICS, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó la necesidad urgente de tomar acciones contra Israel, como el embargo de armas que su país propuso, para detener las incesantes masacres en Gaza. El mandatario además reiteró el compromiso de su nación en la lucha contra el terrorismo, tras el ataque de este miércoles a las Industrias Aeroespaciales Turcas en Ankara, que cobró la vida de cinco personas, y por el que las fuerzas turcas lanzaron un operativo militar este jueves. Erdogan también delineó los objetivos y el interés de cara a lo que el bloque BRICS puede representar para Türkiye.

Reiterando su apoyo al pueblo palestino, el presidente insistió en que “es esencial que bloqueemos el acceso a las armas para impedir que Israel mate a bebés, niños, madres y padres”. Luego señaló que “por desgracia, en la actualidad, países como Estados Unidos y Alemania están ayudando a la masacre de Israel al proporcionar las armas”. Para enfrentar este reto, señaló que Türkiye empezó “una propuesta en el marco de las Naciones Unidas para un embargo integral de armas a Israel como solución a este problema, y el número de partidarios de nuestro llamado crece día a día”.

“El hecho de que países como Italia, España, Irlanda y Francia hayan hecho eco de nuestra petición a favor de un embargo de armas a Israel demuestra que el asunto está ganando cada vez más atención. Está claro que muchos países, no sólo nosotros, están preocupados por el uso imprudente y desproporcionado de la fuerza por parte de Israel”. En esa línea, aseguró que Türkiye está haciendo todo lo posible para desescalar las tensiones en Oriente Medio y “apagar este fuego, desafiando a quienes le echan leña, y seguiremos haciéndolo”.

“Continuaremos nuestra lucha contra el terrorismo”

Sobre el ataque terrorista que este miércoles sufrieron las instalaciones de las Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI), Erdogan detalló que desde este jueves se puso en marcha una fuerte respuesta. “Además de la investigación criminal sobre el ataque, nuestros servicios de inteligencia y seguridad están llevando a cabo operaciones integrales. Seguimos y continuaremos nuestra lucha multifacética contra el terrorismo utilizando todos los recursos a nuestra disposición”, sostuvo.

También mencionó que “los terroristas no solo apuntaron contra una institución: apuntaron contra la paz y la seguridad de Türkiye. Nuestros héroes defendieron TAI, y por lo tanto el futuro prometedor de Türkiye, a costa de sus vidas”. Además dijo que las autoridades ya saben que el ataque se originó como una infiltración desde Siria. Por lo que “durante toda la noche, realizamos operaciones en 40 lugares diferentes, lo que impuso altos costos a los terroristas”.

Y luego insistió en que el objetivo de Türkiye es “eliminar el terrorismo desde sus raíces, ya sea que esas raíces estén en Siria o en cualquier otro lugar. Luego, como hicimos anoche, tomaremos las medidas necesarias en función de las fuentes allí. De ahora en adelante, continuaremos nuestro camino con la misma determinación”.

El objetivo de la participación en BRICS

Acerca de su viaje a Kazán, Rusia, para participar en la cumbre del grupo BRICS, Erdogan señaló que se exploraron formas de desarrollar la relación con este bloque “sobre la base del respeto mutuo y una fórmula de beneficio mutuo”. En esa línea recordó que los países del BRICS, “muchos de los cuales también son miembros del G20 como nosotros, representan aproximadamente el 30% de la superficie terrestre del mundo y el 45% de su población. Los BRICS producen alrededor del 40% del petróleo del mundo”.

Por lo que Türkiye “está decidida a avanzar en su cooperación con los BRICS en consonancia con sus propios intereses. Con estas ideas, espero que nuestra visita y reuniones produzcan resultados positivos”, dijo el presidente. En el marco de la cumbre, Erdogan participó en una sesión ampliada de líderes, además de sostener conversaciones bilaterales con otros jefes de Estado como Nicolás Maduro, de Venezuela; Vladimir Putin, de Rusia; Shavkat Mirziyoyev de Uzbekistán, Pham Minh Chinh de Vietnam y Denis Sassou Nguesso del Congo.