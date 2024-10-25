ORIENTE MEDIO
6 MIN DE LECTURA
Ataque israelí mata a 3 periodistas en Líbano: denuncian “crimen de guerra”
El ejército de Israel bombardeó un edificio donde se alojaban 18 periodistas, matando a tres de ellos, en el sur de Beirut. El Gobierno libanés denuncia que el ataque es un "crimen de guerra".
Ataque israelí mata a 3 periodistas en Líbano: denuncian “crimen de guerra”
Uno de los vehículos de prensa dañados en el lugar de un ataque israelí que mató al menos a tres periodistas, en Hasbaya, Líbano, el 25 de octubre de 2024. Foto: Reuters. / Reuters
Por Redacción

Desde que Israel empezó sus ataques en Líbano ha declarado que apunta contra “objetivos del grupo Hezbollah". Sin embargo, los bombardeos han matado a cientos de civiles. Ahora, una de sus bombas impactó un edificio en una zona reservada para la prensa al sur de Beirut, donde se alojaban 18 periodistas, matando a tres de ellos. El Gobierno libanés calificó el ataque como un "crimen de guerra".

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que aviones de guerra lanzaron el ataque durante la madrugada, en la ciudad de Hasbaya, 50 kilómetros al sur de la capital.

"Se trata de un asesinato [...] pues allí había 18 periodistas que representaban a siete instituciones de medios. Es un crimen de guerra", dijo el ministro libanés de Información, Ziad Makari. También agregó que el bombardeo se lanzó contra una zona que no había sido atacada hasta ahora.

"El enemigo israelí esperó la pausa nocturna de los periodistas para sorprenderlos mientras dormían", añadió en un mensaje en la red social X.

RelacionadoLas incursiones de Israel a Líbano: una historia de sangre y destrucción

La cadena Al Manar declaró que uno de sus periodistas, Wissam Qassem, murió en el ataque. Por su parte, el canal Al Mayadeen anunció que su camarógrafo Ghassan Najjar y su ingeniero de radiodifusión Mohammad Reda habían muerto en el bombardeo aéreo israelí, que impactó una "residencia de periodistas en Hasbaya".

Según la periodista de Sky News Arabia Darine Heloué, el ataque aéreo apuntó contra un complejo de residencias, a pesar de que "estaba claramente indicado que esta zona está reservada a la prensa".

Otro ataque contra la prensa ocurrió este miércoles, según reportó el canal Al Mayadeen. Informó que un bombardeo afectó una oficina suya de Beirut, la cual tuvo que ser evacuada.

Bombardeos letales en todo el Líbano

Horas antes, la noche de este jueves, aviones de combate israelíes bombardearon el sur de Beirut tras horas de relativa calma.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que dos ataques aéreos impactaron edificios en el área de Chouaifet Al Aamroussieh.

RECOMENDADOS

Anteriormente, el Ejército de Tel Aviv advirtió a los residentes de un edificio en el barrio de Haret Hreik que evacuaran inmediatamente antes de lanzar un ataque aéreo.

Fuera de Beirut, los bombardeos se han intensificado. Al menos nueve personas perdieron la vida en otros ataques en las ciudades de Al-Hallaniyah y Kfar Tebnit en el este y sur del país este jueves, según la agencia estatal de noticias.

Un avión de combate israelí disparó un misil contra un automóvil en el distrito de Aalay en el Monte Líbano, matando a dos personas. Otras dos fallecieron en un ataque similar a una casa en la ciudad de Khodor, en el este, dijo la agencia, añadiendo que un ataque con drones también tuvo como objetivo una motocicleta en la ciudad sureña de Tiro, matando a una persona.

RelacionadoIsrael utilizó bombas con uranio empobrecido en Líbano, advierten químicos

Por otro lado, un bombardeo este viernes en el lado sirio de la frontera con Líbano cortó un paso fronterizo entre los dos países dejándolo "fuera de servicio”, indicó a la agencia de noticias AFP el ministro libanés de Transportes, Ali Hamié, por lo que solo uno de los tres pasos que existen está funcionando. Esta era una de las principales rutas que utilizaban los libaneses quienes, ante los inminentes ataques, huyen al país vecino.

Mientras tanto, Hezbollah ha respondido en los últimos días con cohetes y ataques dirigidos contra objetivos israelíes. Este jueves indicó que destruyó un tanque en Ayta Ash-Shaab, en el sur del Líbano, con un “misil guiado”.

El grupo también atacó la base militar israelí Zevulun, al norte de Haifa, con “una salva de cohetes”, y bombardeó la base de Nishrim, también en el norte de Israel, con “misiles de precisión”.

Esfuerzos para alcanzar alto el fuego

Mientras la situación en el Líbano empeora, líderes mundiales reiteran su llamado a un alto el fuego tanto en este país, donde al menos 1.552 personas han muerto desde el 23 de septiembre, como en Gaza, donde Tel Aviv ha matado a casi 43.000 palestinos.

"Estamos trabajando intensamente para alcanzar una resolución diplomática, una que vea la plena implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y, como resultado, permita a los civiles en ambos lados de la frontera regresar a sus hogares y poder vivir allí en paz y seguridad", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una conferencia de prensa en Doha con el emir de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Sin embargo, Tel Aviv ha dejado claro que no habrá tregua a corto plazo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo el pasado 15 de octubre que se opone a “un alto el fuego unilateral en el Líbano” así como a cualquier acuerdo “que le permita a Hezbollah rearmarse”.

Lo que contrasta con la postura de Hezbollah, que ha afirmado que las negociaciones son la única manera de detener los enfrentamientos

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
¿Por qué el delicado equilibrio que mantiene Türkiye es clave para la OTAN?
Por Murat Sofuoglu
Irán vive una jornada de oraciones por el líder Alí Jamenei, en el segundo día de su funeral público
Erdogan advierte que Israel, un "adicto a la guerra", busca “dinamitar” acuerdo entre EE.UU. e Irán
Estados Unidos cumple 250 años, y para millones que cruzaron océanos y tierras no hay certezas
Por Sadiq S Bhat
Mientras multitudes despiden a Alí Jamenei en Irán, Trump dice que pausó diálogos por el funeral
Türkiye refuerza sus medidas de seguridad y de tráfico aéreo para Cumbre de Líderes de la OTAN 2026
Comienza en Teherán el funeral de Alí Jamenei con amplia presencia internacional
El apoyo a Palestina deja huella en el Mundial: cinco momentos donde la solidaridad estuvo presente
De Ucrania a Irán: ¿qué está en juego en la Cumbre de la OTAN en Türkiye?
Por Abhishek G Bhaya
El Vaticano excomulga a obispos lefebvrianos: quiénes son y qué hay detrás del conflicto
Un atentado con bomba golpea un café en el centro de la capital siria, Damasco
Por qué el uranio de Irán sigue siendo el principal obstáculo en las negociaciones con EE.UU.
Por Murat Sofuoglu
La ofensiva genocida de Israel contra Gaza cumple 1.000 días entre ruinas e incertidumbre
Estados Unidos e Irán cierran conversaciones indirectas en Doha: qué dejó el diálogo
Aficionados en México despiden a selección de Irán tras eliminación en el Mundial: “Son ganadores”