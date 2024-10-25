Venezuela y Brasil parecen haber marcado una distancia en sus relaciones por cuenta de la reciente cumbre del bloque BRICS en Kazán, Rusia. Este jueves, el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a su vecino, con el que mantenía lazos cercanos, de vetarle el ingreso como socio BRICS. En palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores se trató de un acto que representa una “agresión" y "gesto hostil" contra el país.
Venezuela contó con el "respaldo y apoyo de los países participantes en esta cumbre para la formalización de su ingreso a este mecanismo de integración", pero "la representación de la cancillería brasileña (Itamaraty), liderada por el embajador Eduardo Paes Saboia, decidió mantener el veto que (el expresidente Jair) Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años", dijo la Cancillería en un comunicado.
El presidente de Rusia y aliado de Maduro, Vladimir Putin, había expresado previamente que el consenso era necesario para la inclusión de un país en el bloque. En esa línea manifestó su deseo de que "la situación se resuelva" entre los dos vecinos. "Venezuela lucha por su independencia, por su soberanía. Consideramos que el presidente Maduro ganó las elecciones y las ganó honestamente y le deseamos éxito", añadió Putin.
Justamente, la relación entre Brasil y Venezuela se enfrió durante los últimos meses, luego de las elecciones de julio pasado en las que Maduro fue declarado ganador, pero cuyos resultados la oposición disputa. Poco después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara que el presidente había ganado la reelección, Brasil –junto a Colombia y México– pidió una verificación imparcial de resultados, así como dar a conocer "de manera expedita” las actas electorales.
Días después, Colombia y Brasil, que lideraban esfuerzos por mediar la situación entre Maduro y la oposición, sugirieron repetir las votaciones en ese país con nuevas condiciones, algo que tanto la oposición como el presidente venezolano rechazaron. Sin referirse directamente a la propuesta, Maduro respondió en ese momento que Venezuela "es un país independiente" y “tiene soberanía”. "Los conflictos que hay en Venezuela (...) se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", expresó.
Venezuela y Brasil habían roto sus relaciones en 2019 por el reconocimiento del entonces presidente de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Retomaron las relaciones en enero de 2023 tras la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva, que habló de una "nueva época".
Durante varios meses, Venezuela ha buscado ser miembro activo de los BRICS. Maduro viajó a Kazán para reunirse con los socios del bloque y Putin le había manifestado su apoyo. Sin embargo, Venezuela no fue el único país que no ingresó al grupo: Nicaragua tampoco quedó en la lista de nuevos países socios.
La cumbre de tres días del BRICS reunió a los miembros de larga data Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –cuyas iniciales conforman el nombre del grupo–, junto con las incorporaciones de 2023 de Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. También asistieron mandatarios, como Maduro, que buscan su inclusión en el bloque, que se fundó en 2009.