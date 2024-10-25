ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
¿Se abre una nueva posibilidad de diálogo para tregua en Gaza?
En medio de los esfuerzos diplomáticos por retomar las negociaciones para un acuerdo de cese del fuego en Gaza, Israel y Hamás han tenido acercamientos con mediadores clave.
¿Se abre una nueva posibilidad de diálogo para tregua en Gaza?
Tanto el grupo de resistencia palestino Hamás como Israel han dado señales de su disposición para retomar los dialogos estancados / Foto: AFP / AFP
Por Redacción
25 de octubre de 2024

La posibilidad de reanudar las conversaciones para una tregua en la devastada Gaza vuelve a ponerse sobre la mesa. Tanto el grupo de resistencia palestino Hamás como Israel han dado señales de su disposición para retomar los dialogos estancados. Un desarrollo que se produce apenas una semana después de que Tel Aviv asesinara a Yahya Sinwar, líder político de Hamás.

El grupo palestino les comunicó este jueves a mediadores de Egipto que está abierto al diálogo. Desde el asesinato de Sinwar, representantes egipcios han mantenido conversaciones con Hamás, según declaró el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

También dijo que esperaba que esas conversaciones dieran algún resultado positivo. El jeque añadió que funcionarios de Qatar también se habían reunido con el grupo. Y aclaró que “hasta ahora no está claro cuál será el camino a seguir”

Por su parte, un miembro de Hamás le dijo a la agencia de noticias AFP que "Israel debe comprometerse a un alto el fuego, retirarse de Gaza, permitir el regreso de los desplazados, aceptar un acuerdo serio de canje de presos y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza".

Hamás aún no ha nombrado a un sucesor de Sinwar, quien había asumido la posición de Ismail Haniyeh, líder político del grupo que fue asesinado por Israel en Irán en julio pasado.

Negociadores de EE.UU. e Israel se reunirán en Qatar

Negociadores estadounidenses e israelíes se reunirán en Doha durante los próximos días para intentar retomar las negociaciones de un acuerdo para un alto el fuego, según funcionarios de Qatar y Washington.

RECOMENDADOS

Justamente, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, viajó esta semana a Medio Oriente con la esperanza de reactivar las conversaciones tras la muerte de Sinwar.

“Hablamos de opciones para aprovechar este momento y de los próximos pasos para hacer avanzar el proceso”, declaró Blinken a la prensa tras conversar con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. “Anticipo que nuestros negociadores se reunirán en los próximos días”, añadió.

“Volviendo a las negociaciones sobre el alto el fuego y los rehenes, una de las cosas que estamos haciendo es estudiar si hay diferentes opciones que podamos seguir para llegar a una conclusión, para llegar a un resultado”, concluyó Blinken.

Por su parte, el jeque señaló que se esperaba que funcionarios israelíes viajaran a Doha para las conversaciones, y que tenía la expectativa de que los diálogos retomaran una propuesta que se discutió en la anterior ronda de conversaciones.

Qatar, Egipto y recientemente Estados Unidos han liderado esfuerzos diplomáticos durante meses para lograr un alto el fuego en Gaza. Las conversaciones se estancaron en agosto pasado, mientras Israel sigue bombardeando el enclave. Sus ataques han matado a casi 43.000 personas desde el 7 de octubre de 2023, la mayoría de ellas mujeres y niños.

Tel Aviv también enfrenta a un caso de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en el enclave palestino.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Cinco crónicas que nos inspiraron en el 2025
Safana Bakleh, la siria que sembró esperanza con un coro de mujeres en pleno horror de la guerra
Israel aprueba 19 nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
Un mapa redibujado pieza por pieza: la anexión de Cisjordania ocupada ocurre ante la vista de todos
Así es la táctica de Israel para dejar a palestinos en prisión: de 144 horas a detención indefinida
EE.UU. se distancia de la ONU al negarse a debatir asentamientos y violencia en Cisjordania ocupada
Israel detiene a casi 100 palestinos en una nueva ola de redadas y violencia en Cisjordania ocupada
Israel impulsa expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada e irrumpe en sede de UNRWA
Foros como el de Doha tienden puentes entre potencias intermedias: ¿qué puede ganar Latinoamérica?
¿Qué hará el presidente de Israel ante solicitud de indulto de Netanyahu? Los tres caminos posibles
¿Quién financia la expansión de los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada?
Crece la presión contra Netanyahu en Israel, luego de que pidiera indulto en casos de corrupción
Las fuerzas israelíes hieren a más de 130 palestinos en asaltos en la Cisjordania ocupada
Denuncian "ejecuciones a sangre fría" en Cisjordania ocupada durante incursiones de Israel
Israel avanza con proyecto de ley para que sus ciudadanos compren tierras en Cisjordania ocupada
La venta de aviones F-35 de EE.UU. a Arabia Saudí, ¿afectará el equilibrio militar en Oriente Medio?
Israel expulsó a 32.000 palestinos en Cisjordania ocupada, el mayor desplazamiento desde 1967
Arabia Saudí condiciona firma de Acuerdos de Abraham con Israel a la creación de un Estado palestino
De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones
Colonos israelíes incendian una mezquita en Cisjordania ocupada en nueva oleada de ataques