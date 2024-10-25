Como señala a TRT Español el catedrático de Periodismo y Estudios Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Luis Manfredi, “en estados como Arizona y Nevada, los demócratas son más partidarios de una legislación pro derechos de las mujeres, lo que se manifiesta en mensajes en español que inciden en que la mujer es poderosa y decide. Esa idea es distinta en las campañas en inglés, donde la salud reproductiva se da casi por garantizada entre la audiencia de mujeres demócratas”.

Manfredi, conocedor de Estados Unidos tras su reciente paso por la cátedra Premio Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown, señala un segundo eje de la campaña en español: “El tratamiento de fronteras, la migración, la diáspora, la idea de que EE.UU. es un país formado por hijos de mujeres migrantes, es un discurso que engancha con la comunidad latina”.

Y es que muchas de estas mujeres han sacado adelante a sus hijos prácticamente solas o con parejas que trabajan 16 horas diarias. Por eso, el uso de estos mensajes, en los que se vuelve a reivindicar su fortaleza y poder, es algo que solo se ve en los mensajes en español pero no en las campañas en inglés.

La estrategia para convencer a los hombres latinos

Con respecto a los votantes hombres, las campañas publicitarias de ambos partidos se centran en las visitas de los dos candidatos a los estados clave. “Hay que lanzarse al público hispano, hay que hablar con ellos, entender la vulnerabilidad, los abusos de poder de las corporaciones sobre la comunidad latina… Este es un mensaje distinto al que recibe la comunidad blanca estadounidense”, añade Manfredi.

También hay diferencias entre los mensajes dirigidos al votante varón estadounidense. De hecho, en la campaña en español el intento es parar la pérdida de votos, pues la cifra de votantes latinos ha caído casi 12 puntos porcentuales desde la presidencia de Barak Obama, con unos niveles de aceptación de solo un 45% para Kamala Harris.

En donde hay más similitudes es en los mensajes en español que aluden al pequeño trabajador, a la economía y a los pequeños negocios para alentar la creación de empleo y riqueza, un factor en común de la campaña dirigida a hombres latinos y hombres angloparlantes.

Evolución de las campañas en español

Desde que Jackie Kennedy protagonizó el primer anuncio en español en 1960, la incorporación del español en las campañas electorales ha crecido al mismo tiempo que el número de votantes hispanos.

El notable incremento de la comunidad latina ha llevado a que de los 28 senadores que empleaban el español en mensajes de campaña en 2022 –hay 100 senadores en el país–, se haya pasado a 47 en estos comicios de 2024, según un informe de la institución Hispanic Council.

Y es que, como destaca esta publicación que ha analizado la comunicación digital de los más de 400 congresistas y de los 100 senadores tanto en sus perfiles oficiales de X como en sus páginas web oficiales, el uso del español se ha disparado este año en la política de Estados Unidos.

Los resultados de esta estrategia política se conocerán tras el 5 de noviembre, fecha de las elecciones. Hasta entonces, la comunidad latina, como “grupo sociográfico determinante en estas elecciones” según Manfredi, seguirá siendo receptora del mayor número de mensajes hasta la fecha. Una comunidad que espera que las promesas de campaña a lo largo de estos meses sean, gane quien gane, una realidad.