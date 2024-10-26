Israel ha lanzado ataques aéreos contra lo que describió como "objetivos militares" en Irán. Los medios de comunicación estatales de Irán reconocieron las explosiones y dijeron que algunos de los sonidos provenían de sistemas de defensa aérea alrededor de la capital, Teherán.

No se proporcionó información inmediata sobre los daños en Irán por los ataques de la madrugada del sábado, pero los medios iraníes informaron de "sonidos de fuertes explosiones" en Teherán y sus alrededores, así como en otras ciudades.

El ejército israelí, que teme represalias iraníes, afirmó que había "movilizado plenamente" sus capacidades ofensivas y defensivas. En una declaración aparte, el portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, pidió al pueblo israelí que se mantuviera "alerta y vigilante".

Irán afirmó que está preparado para responder a cualquier "agresión" israelí, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, citando a fuentes. "No hay duda de que Israel se enfrentará a una reacción proporcional a cualquier acción que emprenda", afirmó la agencia.

Los objetivos no incluían infraestructura energética ni instalaciones nucleares, informaron NBC News y ABC News, citando a un funcionario israelí.

La agencia de noticias iraní semioficial Fars informó que Israel había atacado varias bases militares ubicadas al oeste y suroeste de Teherán. Tasnim indicó también que las bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que fueron atacadas no sufrieron daños.

Estados Unidos fue notificado por Israel antes de sus ataques a objetivos en Irán, pero no participó en la operación, dijo un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters.

Horas más tarde, el ejército israelí anunció el fin de su ataque, afirmando que había destruido las instalaciones de fabricación de misiles de Irán, los conjuntos de misiles tierra-aire y otras capacidades aéreas en varias zonas del país.

Irán afirmó que los ataques israelíes tuvieron como objetivo bases militares en las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán, causando "daños limitados".

Posible respuesta iraní

Irán, que ha prometido responder de la misma manera, lanzó dos ataques con misiles balísticos contra Israel en los últimos meses en medio de la actual ofensiva genocida de Israel en Gaza que comenzó en octubre de 2023. Israel también ha lanzado una invasión terrestre en el Líbano.