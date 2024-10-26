ORIENTE MEDIO
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Israel ataca a Irán aumentando las tensiones en Oriente Medio
Irán reporta múltiples explosiones en la capital y en otros lugares, mientras Tel Aviv, esperando una represalia iraní, dice que ha "movilizado plenamente" sus capacidades ofensivas y defensivas.
Israel ataca a Irán aumentando las tensiones en Oriente Medio
Vista general de Teherán tras varias explosiones el 26 de octubre de 2024, día en que Israel anunció “ataques precisos” contra objetivos militares en Irán en represalia, mientras medios iraníes reportaron "fuertes explosiones" en la capital. Foto: AFP. / AFP
Por Redacción

Israel ha lanzado ataques aéreos contra lo que describió como "objetivos militares" en Irán. Los medios de comunicación estatales de Irán reconocieron las explosiones y dijeron que algunos de los sonidos provenían de sistemas de defensa aérea alrededor de la capital, Teherán.

No se proporcionó información inmediata sobre los daños en Irán por los ataques de la madrugada del sábado, pero los medios iraníes informaron de "sonidos de fuertes explosiones" en Teherán y sus alrededores, así como en otras ciudades.

El ejército israelí, que teme represalias iraníes, afirmó que había "movilizado plenamente" sus capacidades ofensivas y defensivas. En una declaración aparte, el portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, pidió al pueblo israelí que se mantuviera "alerta y vigilante".

Irán afirmó que está preparado para responder a cualquier "agresión" israelí, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, citando a fuentes. "No hay duda de que Israel se enfrentará a una reacción proporcional a cualquier acción que emprenda", afirmó la agencia.

Los objetivos no incluían infraestructura energética ni instalaciones nucleares, informaron NBC News y ABC News, citando a un funcionario israelí.

La agencia de noticias iraní semioficial Fars informó que Israel había atacado varias bases militares ubicadas al oeste y suroeste de Teherán. Tasnim indicó también que las bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que fueron atacadas no sufrieron daños.

Estados Unidos fue notificado por Israel antes de sus ataques a objetivos en Irán, pero no participó en la operación, dijo un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters.

Horas más tarde, el ejército israelí anunció el fin de su ataque, afirmando que había destruido las instalaciones de fabricación de misiles de Irán, los conjuntos de misiles tierra-aire y otras capacidades aéreas en varias zonas del país.

Irán afirmó que los ataques israelíes tuvieron como objetivo bases militares en las provincias de Ilam, Juzestán y Teherán, causando "daños limitados".

Posible respuesta iraní

Irán, que ha prometido responder de la misma manera, lanzó dos ataques con misiles balísticos contra Israel en los últimos meses en medio de la actual ofensiva genocida de Israel en Gaza que comenzó en octubre de 2023. Israel también ha lanzado una invasión terrestre en el Líbano.

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El ataque del sábado ocurrió justo cuando el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, regresaba a Estados Unidos después de una gira por Oriente Medio, donde él y otros funcionarios estadounidenses habían advertido a Israel que ofreciera una respuesta que no intensificara aún más el conflicto en la región y excluyera los sitios nucleares en Irán.

Mientras tanto, las defensas aéreas sirias interceptaron "objetivos hostiles" cerca de Damasco la mañana del sábado, informó la agencia de noticias estatal SANA.

En declaraciones a TRT World, el analista político Omar Baddar dijo que si los ataques actuales de Israel provocan bajas significativas entre altos funcionarios iraníes o afectan instalaciones importantes, es probable que Irán dé una respuesta inmediata y contundente.

"Si esto termina siendo un ataque significativo en el que se eliminen altos funcionarios iraníes o se ataquen importantes instalaciones, eso significa que una respuesta iraní directa es inminente y todo puede ocurrir a partir de ahí", afirmó.

En otra entrevista para TRT World, la analista política Negar Mortazavi ofreció su perspectiva sobre la situación, señalando que el alcance total del ataque israelí sigue sin estar claro.

Mortazavi advirtió que la gravedad del ataque puede ser, de hecho, menos grave de lo que se temía inicialmente. "Todavía no está claro el alcance del ataque israelí", señaló Mortazavi, y añadió que “en realidad puede ser menos grave de lo que se temía".

Los F-16 y los THAAD "en posición"

Los ataques israelíes se produjeron horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunciara el despliegue de un escuadrón de aviones de combate F-16 en Oriente Medio.

"Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 480º Escuadrón de Cazas, con base en la Base Aérea de Spangdahlem, Alemania, llegan al área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos", dijo CENTCOM en un comunicado.

El ejército estadounidense también trasladó su avanzado sistema antimisiles a Israel en las últimas semanas.

"El sistema THAAD está instalado", dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hablando con periodistas antes de llegar a Ucrania el lunes.

THAAD, o Sistema Terminal de Defensa de Área a Gran Altitud, es una parte fundamental de los sistemas de defensa aérea en capas del ejército estadounidense y se suma a las ya robustas defensas antimisiles de Israel.

FUENTE:TRT Español y agencias
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