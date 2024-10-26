El gobierno federal de Brasil llegó a un acuerdo multimillonario con las compañías mineras responsables del colapso de una represa en 2015 que, según el gobierno, fue el peor desastre ambiental de la historia del país.

Según el acuerdo del viernes, Samarco —una empresa conjunta del gigante minero brasileño Vale y la empresa anglo-australiana BHP— pagará 132.000 millones de reales (23.000 millones de dólares) durante 20 años.

Los pagos están destinados a compensar los daños humanos, ambientales y de infraestructura causados ​​por el vertido de una inmensa cantidad de desechos mineros tóxicos en un importante río en el sureste del Estado de Minas Gerais, matando a 19 personas y devastando aldeas enteras.

"Estamos arreglando un desastre que podría haberse evitado, pero no lo fue", dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un salón del palacio presidencial, rodeado de gobernadores de los estados afectados, miembros de su administración, periodistas y víctimas.

El discurso de Lula, lleno de críticas a lo que llamó la irresponsabilidad de las empresas mineras al buscar ganancias en lugar de seguridad, fue recibido con aplausos del público.

El lodo tóxico, suficiente para llenar 13.000 piscinas olímpicas, fluyó por el río Doce durante 420 millas hasta el Océano Atlántico, contaminando vías fluviales y zonas costeras en dos estados vecinos.

Las empresas mineras dijeron al gobierno federal durante las negociaciones que ya habían pagado 38 mil millones de reales (6.700 millones de dólares) en reparaciones.

El acuerdo incluye indemnizaciones para más de 300.000 víctimas, aunque esa cifra no incluye a todos los afectados. El lunes, el doble de personas (620.000) llevaron su caso a un tribunal del Reino Unido en busca de reparaciones.

La demanda colectiva interpuesta en el Tribunal Superior de Londres reclama a BHP una indemnización estimada en 36.000 millones de libras (47.000 millones de dólares). El caso se presentó en Gran Bretaña porque una de las dos principales entidades jurídicas de BHP tenía su sede en Londres en ese momento.

La demanda de Londres llevó al presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, a buscar personalmente el compromiso de Lula para garantizar que las partes llegaran a un acuerdo a nivel nacional.