Durante años, mi padre y yo hemos soñado con visitar nuestra tierra natal, Palestina, conectar con nuestra gente, regresar a nuestro pueblo en Safad (ahora conocido como Safed) y visitar uno de nuestros lugares más sagrados, la Mezquita Al-Aqsa.

Nuestras raíces familiares, nuestros árboles, nuestra historia vive en nuestros corazones, aunque nuestra familia haya sido arrancada a la fuerza de nuestro hogar.

Nunca imaginé que mi primer viaje a casa sería en medio de un genocidio que ha sido transmitido en directo a todo el mundo. Mientras escribo esto con lágrimas rodando por mis mejillas, los palestinos en Gaza están sufriendo una de las semanas más sangrientas hasta ahora.

A través de nuestras pantallas a diario, el mundo ha sido testigo del sufrimiento de los palestinos en Gaza, y ahora también de la gente en Líbano. Las imágenes son horribles, especialmente las recientes de palestinos quemados vivos después del bombardeo israelí del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa en Gaza.

Este verano, después de pasar meses viendo cómo se desarrollaba este horror en mi teléfono, hice mi primer viaje a mi tierra natal: Palestina.

Cuando me enteré de que una delegación multiconfesional viajaría a Palestina, decidí inscribirme. Un amigo y yo, musulmanes y palestinos, nos unimos a un grupo de cristianos, judíos, hindúes y un budista para cruzar a la Palestina ocupada con Sabeel, un grupo cristiano-palestino que promueve la resistencia no violenta en Jerusalén y se solidariza con los palestinos.

Cruzar el puente Rey Hussein/Allenby desde Jordania con la delegación fue mi primera experiencia como palestina en Palestina, aunque no tengo un documento de identidad palestino y no me quedan familiares allí.

Pero esta es la tierra que vive en los corazones de mi familia, una tierra que les he escuchado anhelar toda mi vida.

Mi familia fue desplazada permanentemente durante la Nakba o la gran “catástrofe” de 1948, cuando los palestinos fueron atacados violentamente y obligados al exilio.

Huyeron de sus hogares en Safad y caminaron hacia el Líbano con la idea de que regresarían en una semana. Sin embargo, nunca pudieron regresar, ya que Safad ahora es parte de Israel después de que fuera objeto de una limpieza étnica y tomada por la fuerza en 1948.

Más de siete décadas después, muchos de los miembros de mi familia siguen refugiados en el campo de refugiados de Ein El Hilweh, en el sur del Líbano. El lugar donde pasé los veranos cuando era niña se ha convertido en el objetivo de los recientes ataques de Israel.

Palestina en nuestros corazones

Al entrar en Palestina y visitarla en un momento en el que se está produciendo el peor genocidio, y el más públicamente documentado, y en el que los ataques a los palestinos en la Cisjordania ocupada por parte de colonos violentos y el ejército israelí han alcanzado un nivel sin precedentes, recuerdo a mis padres.

Ambos eran refugiados palestinos orgullosos y tuvieron más suerte que el resto de nuestra familia, pues pudieron llegar a Estados Unidos y formar nuestra familia ahí, en Dearborn, Michigan, donde nací y crecí.

Pero Estados Unidos es también el país que ha financiado y sigue financiando la opresión continua de mi pueblo. Según estimaciones conservadoras, Estados Unidos ha gastado al menos 22.760 millones de dólares entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024 para los ataques militares de Israel.

El genocidio que se está produciendo en Gaza ha puesto de manifiesto que Israel es el estado de apartheid que es y que Estados Unidos lo está construyendo.

Cuando hablé con palestinos allí, me dijeron que la vida se ha vuelto mucho más difícil desde que comenzó la ofensiva sobre en Gaza. Una mujer llegó a decir: "ellos (Israel) hacen que uno extrañe la forma en que nos ocuparon antes de octubre".

¿De dónde eres realmente?

En mi pasaporte estadounidense figuran mi nombre y apellido: Hebah Kassem. Debido a mi nombre, y sólo a mi nombre, experimenté un interrogatorio por parte de la seguridad israelí diferente al de mis colegas de la delegación.

Me preguntaron repetidamente de dónde era originalmente, de dónde eran mis padres, si tenía amigos y parientes en Cisjordania ocupada, si tenía alguna otra documentación en el Líbano y dónde me alojaba en Cisjordania ocupada, a pesar de decir varias veces que era estadounidense y que me dirigía a Jerusalén.

En el cruce vi cómo me miraban los israelíes y cómo discriminaban a los palestinos y les obligaban a soportar medidas de “seguridad” arbitrarias.

Nuestra delegación viajó a algunas partes del país y visitó áreas a las que la mayoría de la gente nunca iría, incluida la frontera de Gaza donde presenciamos un ataque aéreo desde el autobús. También visitamos aldeas beduinas atacadas por la violencia de los colonos, lugares de demolición de viviendas, campos de refugiados, ciudades ocupadas de Cisjordania que han sido atacadas, la Tienda de las Naciones y varios lugares más.

Durante mi viaje, una cosa quedó muy clara: todos los palestinos están sufriendo. Las empresas palestinas, tanto en Jerusalén como en la Cisjordania ocupada, luchan por mantener sus puertas abiertas, ya que el turismo ha disminuido significativamente desde octubre.

Los ataques de colonos judíos contra palestinos y el número de palestinos muertos han aumentado significativamente en los últimos años.

Israel está robando cada vez más tierras palestinas y está intensificando la demolición de viviendas palestinas, como las que vimos destruidas en Silwan, un barrio palestino en Jerusalén Oriental ocupada.

Aquí, el 80% de las viviendas tienen órdenes de desalojo, que Israel está derribando estratégicamente, una por una.

Los militares han atacado muchas ciudades y campos de refugiados de la Cisjordania ocupada y han detenido a niños y adolescentes inocentes diariamente desde el 7 de octubre.

Mientras estaba en Palestina, el ejército israelí disparó en la cabeza y mató a una activista turco-estadounidense, Aysenur Ezgi Eygi, mientras protestaba contra los asentamientos ilegales.

También lanzó una incursión a gran escala en la Cisjordania ocupada, asediando Yenín, Tulkarem, Nablus y Tubas, con incursiones, ataques con drones y destrucción de infraestructura.

'Somos los siguientes'

Los palestinos están presenciando el genocidio que se está produciendo a pocos kilómetros de sus hogares y experimentando la ocupación como nunca antes. Casi todos los palestinos que conocí dijeron algo como "vemos lo que está pasando en Gaza y Yenín, es sólo cuestión de tiempo antes de que nos toque a nosotros. Quieren que todos estemos muertos". Esto me destrozó.